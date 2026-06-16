Trong những bước chạy đầu tiên của mình khi vào sân ở phút 66, Lukaku đã tạo nên sức ép lớn cho hàng thủ Ai Cập, buộc Mo Hany phải đá phản lưới nhà, gỡ hòa 1-1 cho Bỉ.

Lukaku 'giải cứu' tuyển Bỉ chỉ vài giây sau khi vào sân



Dù không trực tiếp ghi bàn, tiền đạo đang khoác áo Napoli vẫn là nhân vật nổi bật nhất trận đấu. Sự xuất hiện của anh đã làm thay đổi cục diện, giúp "Quỷ đỏ" giành lại 1 điểm quý giá trong ngày ra quân.

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Trước đó, Ai Cập mới là đội thi đấu ấn tượng hơn. Đoàn quân của HLV Hossam Hassan nhập cuộc đầy tự tin, kiểm soát tốt khu trung tuyến và duy trì tỉ lệ cầm bóng vượt 60% trong phần lớn hiệp 1. Với Mo Salah làm trung tâm trong các pha lên bóng, đại diện châu Phi liên tục khiến hàng thủ Bỉ gặp khó khăn. Chính Salah là người kiến tạo để Emam Ashour mở tỉ số phút 19.

Trong khi đó, đội bóng của HLV Rudi Garcia lại thể hiện bộ mặt khá nhạt nhòa. Kevin De Bruyne nỗ lực tạo đột biến bằng những cú sút xa, còn Jeremy Doku thường xuyên bị hậu vệ Mo Hany phong tỏa. Mọi thứ chỉ thay đổi khi Lukaku xuất hiện.​

Sau bàn gỡ 1-1, dù không thể ghi thêm bàn thắng quyết định, Bỉ vẫn có lý do để hài lòng khi tránh được thất bại trong trận đấu khó khăn nhất vòng bảng. Quan trọng hơn, sự trở lại của Lukaku cho thấy anh vẫn là quân bài có khả năng tạo khác biệt lớn nhất trên hàng công của "Quỷ đỏ".​

Tác giả: Lê Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn