Lửa bùng phát, thiêu rụi gần 3ha rừng ở Sơn Tiến

Theo đó, khoảng 1h ngày 17/7, vụ cháy bùng phát tại khu vực rừng sản xuất ở thôn Thịnh Tiến, xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) do Ban Quản lý Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố quản lý.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Sơn Tiến cùng với lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy.

Cháy lớn thiêu rụi gần 3ha rừng - Ảnh TT.

Lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hương Sơn cũng đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới khu vực xảy ra cháy rừng để dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng.

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Do gió Tây Nam thổi mạnh, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Sau 4h dập lửa, vụ cháy rừng cơ bản được khống chế.

Vụ cháy rừng may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, gần 3ha rừng trồng đã bị thiêu rụi.

Hiện, các đơn chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: Nguyễn Gia Hân

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn