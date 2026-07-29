Lộ tội trộm cắp từ video 'bốc đầu' xe trên TikTok

Ngày 29/7, Đạt, quê Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Bảo, cùng 16 tuổi, bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, điều tra tội Trộm cắp tài sản, theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

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Cảnh "bốc đầu" xe máy mà Đạt đăng lên mạng xã hội. Video: Công an cung cấp

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Theo điều tra, vài ngày trước, Đạt không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy rú ga, "bốc đầu" trên đường liên xã Phúc Trạch, trước đây thuộc huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), sau đó nhờ bạn quay video đăng lên TikTok để "câu view, hút tương tác".

Vào cuộc xác minh, Công an xã Phúc Trạch xác định chiếc xe máy mà Đạt sử dụng là do trộm cắp mà có.

Đạt khai đã cùng Bảo trộm xe máy tại xã Đức Châu, sau đó đưa vào Hà Tĩnh giấu tại một nghĩa trang chờ thời cơ tiêu thụ.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress