Lê Viktor rời CLB Hà Tĩnh

"Cảm ơn. Tôn trọng và chúc bạn thành công ở môi trường mới" là thông điệp chia tay ngắn gọn trên trang chủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dành cho Lê Viktor tối 19/7.

Bài đăng trên trang chủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày 19/7.



Lê Viktor bắt đầu khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ tháng 1/2024 sau khi rời CLB Bình Định. Trong hơn hai năm cống hiến cho đội chủ sân Hà Tĩnh, tiền vệ Việt kiều Nga có 68 lần ra sân, ghi 6 bàn và kiến tạo 7 lần.

Mùa vừa qua, Lê Viktor đá chính 22 trận, có 2 pha lập công và 2 đường chuyền thành bàn, đóng vai trò quan trọng trong đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

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Từ khi trở về Việt Nam tháng 1/2023, cũng là thời điểm bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là CLB Lê Viktor gắn bó lâu nhất và chơi nhiều trận nhất. Nhờ màn trình diễn trong màu áo đội bóng núi Hồng, cầu thủ sinh năm 2003 có lần đầu tiên được triệu tập lên U22 Việt Nam hồi tháng 3/2025. Sau đó, Lê Viktor trở thành gương mặt quen thuộc trong các đợt hội quân của tuyển U22, U23 và có những thành tích nổi bật như huy chương vàng SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á 2025 cũng như hạng ba U23 châu Á 2026.

Điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của anh đang được bỏ ngỏ.

Trước khi chia tay Lê Viktor, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng tạm biệt hàng loạt cầu thủ như Onoja Joseph, Dương Tùng Lâm, Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, Nguyễn Thế Hùng, Welder Jesus, Đoàn Công Thành, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Văn Hạnh, Đinh Tuấn Tài, Nguyễn Anh Tuấn, Hồ Viết Đại và Võ Ngọc Cường.

Tác giả: Nam Giang

Nguồn tin: znews.vn