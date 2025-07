Lật tàu du lịch trên vịnh Hạ Long: cứu được 11 người, đã vớt 29 thi thể

Lực lượng cảnh sát đường thủy đưa một nạn nhân còn sống đi cấp cứu - Ảnh: H.Q.

Theo thông tin của Tuổi Trẻ Online, ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về vụ việc lật tàu dịch vụ du lịch Vịnh Xanh 58 (QN 7105) tại khu vực đảo Ti Tốp, tỉnh Quảng Ninh, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp đến Quảng Ninh vào lúc 19h để chỉ đạo vụ việc.

Tại đây, ông Hà đã họp với Ban chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng chức năng, yêu cầu huy động mọi lực lượng để tìm kiếm những người bị mất tích, đặc biệt là huy động lực lượng chuyên nghiệp của quân đội.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đang có mặt ở hiện trường trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn - Ảnh: T.H

Công tác tìm kiếm đang được triển khai tích cực - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Lực lượng chức năng đang xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Theo TTXVN, đến 20h45, lực lượng chức năng đã tìm thấy 27 thi thể, trong đó có 8 trẻ em; đồng thời cứu sống được 11 người (khác với thông tin ban đầu là 12 người).

Hiện tỉnh Quảng Ninh tổ chức huy động tối đa lực lượng, phương tiện của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, Vùng 1 Hải quân, các đội thợ lặn chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh với phương tiện chuyên dụng trên biển và các phương tiện tìm kiếm cứu nạn tại chỗ của địa phương phục vụ công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Các cơ sở y tế sẵn sàng hỗ trợ và xử lý các tình huống khi tìm kiếm được nạn nhân.

Sở chỉ huy được thành lập gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, UBND tỉnh Quảng Ninh tại trụ sở Hải đội Biên phòng 2 - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để tiếp tục chỉ huy, điều hành tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Đến 20h30 ngày 19-7, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn vụ lật tàu hiện đã cứu được 12 người sống và vớt được 18 thi thể. Hiện Quân chủng Hải quân đã điều động thêm 21 cán bộ, chiến sĩ (đặc công nước) Lữ đoàn 126 Đặc công tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Đến 18h, cứu thêm được 2 người còn sống. Như vậy tính đến 18h, lực lượng chức năng và người dân đã cứu được 12 người, vớt được 5 thi thể.

Vị trí tàu gặp nạn nằm ở giữa Hòn Gà và Núi Bài Thơ (cách đất liền khoảng 3 hải lý). Hiện Quân chủng Hải quân đã thành lập sở chỉ huy và cử 3 tàu, 2 xuồng và 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân để tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Hiện các phương tiện của Hải quân đã tiếp cận vị trí tàu bị lật. Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân đang trực tiếp chỉ huy tìm kiếm.

Trao đổi với Tuổi trẻ Online, lãnh đạo sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực công tác cứu nạn cứu hộ.

Hiện Sở Y tế đang chỉ đạo các bệnh việc tích cực điều trị cho những người bị nạn và xử lý các vấn đề phát sinh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang kết nối với nhân thân của những người liên quan và liên hệ khách sạn, nhà hàng bố trí chỗ ăn nghỉ cho nhân thân người bị nạn để có chỗ nghỉ ngơi, xử lý công việc của các nạn nhân.

Các tàu 984, 968, 285 và xuồng 1163, 1606 của Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân và Tàu quân y của Đoàn 22 Hạ Long (Cục Chính trị Hải quân) đã khẩn trương tiếp cận hiện trường phối hợp với các lực lượng tìm kiếm các nạn nhân đang mất tích.

Lực lượng chức năng tiếp tục công tác cứu nạn - Ảnh: Quân chủng Hải quân

Cụ thể, chiều 19-7, tàu QN 7105 trong quá trình di chuyển tham quan ở tuyến 2, trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, bất ngờ bị lật tại khu vực Gia Luận, Cát Hải. Nguyên nhân xác định do dông lốc lúc khoảng 14h.

Trên tàu có 48 khách và 5 thuyền viên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai phối hợp với các lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai 5 kíp tàu, xuồng và 50 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Lúc 17h ngày 19-7, Đại tá Nguyễn Quang Hòa, trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, cho biết đơn vị phối hợp với các lực lượng đã cứu được 10 người.

Hiện chưa liên lạc được chủ tàu, theo thông báo của Cửa khẩu cảng Hòn Gai, lực lượng biên phòng đang khẩn trương tiếp cận để cứu vớt.

Đến 17h45, đã cứu được 10 người, gồm cả khách và thuyền viên, trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cứu 7 người, tàu dân cứu 3 người và đã vớt được 3 thi thể nạn nhân

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Lâm Nguyên – phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Ninh xác nhận có tàu chở khách bị lật trên vịnh Hạ Long trong cơn dông chiều 19-7.

Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đang được các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương.

Cơ quan chức năng cho biết chủ tàu gặp nạn là Đ.V.T. (ở phường Hà An, tỉnh Quảng Ninh). Lúc này trên tàu có 48 hành khách.

Các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã trực tiếp xuống hiện trường tham gia cứu nạn.- Ảnh: H.Q.

Lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường cứu người bị nạn trên tàu khách bị lật - Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

Các nạn nhân được cứu sống đang được cảnh sát đường thủy đưa vào bờ. Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động các lực lượng và công an cơ sở tập trung ứng cứu, tìm người mất tích.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng đã trực tiếp chỉ đạo công tác ứng cứu và giao Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn cho du khách và thuyền viên.

Đến thời điểm này, công tác cứu hộ đang được khẩn trương triển khai, ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và du khách.

Lực lượng tìm kiếm triển khai tích cực - Ảnh: TIẾN NGUYỄN

Cơ quan khí tượng phát bản tin cảnh báo mưa dông ngay trước thời điểm tàu gặp nạn Trưa và đầu giờ chiều nay, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hai bản tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn tỉnh. Trong đó có bản tin lúc 13h30, cho biết qua theo dõi radar và mây dông đang gây mưa rào và dông, có nơi mưa to cho các khu vực xã, phường Cao Xanh, Hồng Hà, Hồng Gai, Hạ Long, Tuần Châu, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hà Tu, Hà Lầm…đặc khu Vân Đồn, Cô Tô. Bản tin nêu rõ dự báo hiện tại và một vài giờ tới, mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào và dông cho các khu vực nêu trên. Sau đó mưa dông có khả năng lan sang các khu vực Đông Mai, Hiệp Hòa, Quảng Yên, Hà An, Phong Cốc, Liên Hòa, Yên Tử, Vàng Danh, Uông Bí, Hoàng Quế, An Sinh, Đông Triều, Bình Khê, Mạo Khê và các phường xã lân cận. Trong mưa dông cần đề phòng sét, lốc, gió giật mạnh và sạt lở đất có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng và gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Cơ quan khí tượng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị và người dân theo dõi phòng tránh.

