Lập Facebook giả mạo để lừa đảo đổi tiền xuyên quốc gia

Đối tượng Nguyễn Vũ Kỳ và Hoàng Tuấn Nhật. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Ngày 4/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua dịch vụ chuyển tiền Việt Nam - Hàn Quốc.

Hai đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Vũ Kỳ, sinh năm 2002 và Hoàng Tuấn Nhật, sinh năm 2004, cùng trú tại xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo điều tra ban đầu, Hoàng Tuấn Nhật từng có thời gian lao động tại Hàn Quốc nên nắm rõ nhu cầu chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam và ngược lại. Cuối năm 2025, do cần tiền tiêu xài, Nhật nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức cung cấp dịch vụ chuyển tiền trực tuyến giữa hai nước.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nhật lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo, tham gia các hội, nhóm của người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Tại đây, đối tượng quảng cáo dịch vụ chuyển tiền với tỷ giá quy đổi ngoại tệ hấp dẫn hơn thị trường, cam kết giao dịch nhanh chóng, an toàn để tạo lòng tin.

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Khi bị hại liên hệ, Nhật yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định. Sau khi nhận được tiền, Nhật chiếm đoạt, đồng thời đưa ra nhiều lý do để trì hoãn hoặc không thực hiện việc chuyển khoản như đã cam kết.

Đầu năm 2026, Nhật rủ Nguyễn Vũ Kỳ cùng tham gia. Kỳ có nhiệm vụ tìm các tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc để nhận tiền do các bị hại chuyển đến. Đến đầu tháng 4/2026, Nhật thuê một căn hộ chung cư tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh để cả hai cùng sinh sống và tiếp tục hoạt động lừa đảo.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã lừa đảo nhiều bị hại trên địa bàn cả nước. Các nạn nhân chủ yếu là lao động Việt Nam và du học sinh đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc. Số tiền bị chiếm đoạt bước đầu được xác định là rất lớn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Vũ Kỳ, Hoàng Tuấn Nhật để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: doanhnhan.congly.vn