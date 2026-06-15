Lắp 121 camera AI giám sát hơn 100 km cao tốc qua Hà Tĩnh

Tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh đã được lắp đặt 121 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao hiệu quả giám sát, kịp thời phát hiện các sự cố và nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh minh họa



Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng, hệ thống giao thông thông minh trên các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh đang được hoàn thiện để đưa vào vận hành trong tháng 6/2026.

Trên tuyến cao tốc dài hơn 100km qua Hà Tĩnh, đơn vị chức năng đã lắp đặt 121 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trong đó, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi được bố trí 55 camera; đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng được bố trí 66 camera.

Hệ thống camera AI trên cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh có nhiệm vụ theo dõi lưu lượng phương tiện, giám sát tình hình giao thông, phát hiện sớm sự cố, nhận diện xe dừng đỗ không đúng quy định và hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh trên tuyến.

Cùng với camera AI, tuyến cao tốc còn được đầu tư các hạng mục thuộc hệ thống giao thông thông minh như biển báo điện tử VMS, camera giám sát tải trọng phương tiện, hệ thống cảnh báo thời tiết và hệ thống thu phí điện tử không dừng.

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Dữ liệu từ hệ thống giao thông thông minh trên tuyến Bãi Vọt - Vũng Áng sẽ được truyền về trung tâm điều hành đặt tại nút giao Cẩm Quan, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Từ đây, lực lượng chức năng có thể theo dõi, quản lý và điều hành giao thông trên tuyến một cách kịp thời, chính xác hơn.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, việc lắp đặt 121 camera AI đã hoàn thành. Các đơn vị đang kiểm tra đường truyền, chạy thử thiết bị và hoàn thiện các hạng mục cuối cùng trước khi đưa hệ thống vào khai thác.

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Hà Tĩnh có tổng chiều dài hơn 107km, gồm 4 dự án thành phần: Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc giai đoạn 2017 - 2020; Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng thuộc giai đoạn 2021 - 2025.

Việc vận hành hệ thống camera AI và giao thông thông minh được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý cao tốc, tăng khả năng phát hiện, xử lý sự cố, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch Bắc - Nam.

Tác giả: Bạch Dương

Nguồn tin: doanhnhan.congly.vn

