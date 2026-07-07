Lãnh đạo PNJ nói gì về mối quan hệ gia đình với cựu Giám đốc P-Lab trong vụ 28.000 viên kim cương?

Nguyên Giám đốc P-Lab Đặng Ngọc Thảo

Ngày 6/7, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tổ chức buổi gặp gỡ nhà đầu tư trực tuyến.

Buổi gặp gỡ cổ đông diễn ra trong bối cảnh cơ quan chức năng vừa khởi tố 22 cá nhân trong vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương trị giá khoảng 280 tỷ đồng từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào Việt Nam. Trong số này có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để cấp chứng nhận cho số kim cương liên quan.

Liên quan đến mối quan hệ gia đình (em trai - chị gái) giữa nguyên Giám đốc P-Lab Đặng Ngọc Thảo và thành viên HĐQT PNJ Đặng Thị Lài, doanh nghiệp khẳng định luôn duy trì sự tách bạch giữa chức năng điều hành, kiểm soát và giám sát theo đúng khung quản trị doanh nghiệp.

Cụ thể, Giám đốc P-Lab hoạt động độc lập về chuyên môn, trong khi các quyết định về mục tiêu kinh doanh, nhân sự và cơ cấu tổ chức đều được thực hiện theo cơ chế quản trị của công ty mẹ.

Các hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ và Ủy ban Kiểm toán cũng giám sát độc lập đối với P-Lab nhằm ngăn ngừa xung đột lợi ích.

Ngoài ra, HĐQT PNJ cũng đã tiến hành rà soát toàn diện hệ thống quản trị và tuân thủ của P-Lab, tập trung củng cố các cơ chế kiểm soát nội bộ. Một cơ chế giám sát chuyên trách mới gồm hai đại diện độc lập phụ trách quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ đã được thiết lập, báo cáo trực tiếp lên HĐQT. Trên cơ sở kết quả rà soát, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện khung quản trị của P-Lab theo các thông lệ tốt nhất.

Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ



Liên quan đến thông tin về vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương vừa qua, Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung khẳng định số kim cương này không đi vào hệ thống của PNJ.

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Theo bà Cao Thị Ngọc Dung, PNJ kinh doanh kim cương từ nguồn nhập khẩu chính ngạch và không mua kim cương trên thị trường trong nước. Nguồn cung của doanh nghiệp được nhập khẩu từ các nhà cung cấp tại Thái Lan và Hồng Kông, có đầy đủ hợp đồng, thỏa thuận về nguồn gốc cùng các giấy tờ, chứng từ nhập khẩu.

Bà Dung cũng cho biết P-Lab không có chức năng kinh doanh kim cương mà chỉ cung cấp dịch vụ kiểm định. Giữa PNG và P-Lab chỉ tồn tại quan hệ hợp đồng dịch vụ kiểm định, không có hoạt động mua bán kim cương giữa hai đơn vị.

Về hoạt động hiện nay của P-Lab, đại diện doanh nghiệp cho biết đơn vị vẫn cung cấp dịch vụ kiểm định cho các doanh nghiệp kinh doanh kim cương và khách hàng cá nhân có nhu cầu. Báo cáo kiểm định do P-Lab phát hành phản ánh kết quả kiểm nghiệm tại thời điểm kiểm định nhằm cung cấp thông tin kỹ thuật phục vụ giao dịch hoặc tham khảo.

Theo P-Lab, đơn vị không đưa ra ý kiến định giá giá trị viên kim cương, đồng thời báo cáo kiểm định cũng không phải tài liệu xác nhận nguồn gốc hay lịch sử lưu thông của viên kim cương. Do không có chức năng theo quy định của pháp luật để xác định nguồn gốc của viên kim cương, P-Lab hiện vẫn triển khai hoạt động kiểm định bình thường cho tất cả khách hàng có nhu cầu.

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo PNJ, lượng khách đến giao dịch liên quan đến kim cương tăng mạnh trong ngày 3/7 - phiên giao dịch đầu tiên sau khi vụ việc được công bố. Trong đó nhiều khách hàng mang kim cương đến bán lại, kiểm định hoặc chuyển sang mua các sản phẩm khác của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, lượng khách đã giảm xuống khoảng 50% vào ngày 4/7, còn khoảng 30% vào ngày 5/7 và đến sáng 6/7 cơ bản đã trở lại trạng thái bình thường.

Về tác động của việc khách hàng bán lại kim cương đối với hàng tồn kho, đại diện PNJ cho biết lượng khách bán lại kim cương tăng trong những ngày đầu khiến tồn kho các sản phẩm kim cương của công ty cũng tăng theo.

Tuy nhiên, từ ngày thứ tư kể từ khi xuất hiện các thông tin bất lợi, lượng khách đến cửa hàng đã giảm dần. Doanh nghiệp cho biết lượng tồn kho chỉ tăng trong thời gian ngắn và hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Phần tồn kho tăng thêm đã được phản ánh vào dự báo tài chính liên tục của công ty và sẽ được đưa vào kế hoạch kinh doanh quý III, quý IV để phục vụ sản xuất cũng như các mùa kinh doanh cao điểm cuối năm, đặc biệt là các bộ sưu tập và các dịp lễ quan trọng.

Tác giả: Phan Trang

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn