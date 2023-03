Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3

Trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, mang tính nhân văn nhằm xây dựng phong trào phụ nữ ngày càng phát triển vững mạnh, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh nữ chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng HPN nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc tốt đẹp và ghi nhận những thành tích mà Hội Phụ nữ Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua trong công tác chuyên môn cũng như trong các hoạt động phong trào Hội. Đồng thời, mong muốn tất cả các chị em hội viên luôn đoàn kết, thống nhất, tương trợ giúp đỡ nhau, năng động, sáng tạo trong công việc qua đó góp phần xây dựng Hội Phụ nữ Công an tỉnh ngày càng vững mạnh, phát triển.



