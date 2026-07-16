Làm rõ thông tin xe 7 chỗ không nhường đường xe cấp cứu gần 5km, bệnh nhân tử vong dọc đường

Sự việc xảy ra trên đoạn đường từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ (tỉnh Tuyên Quang) khoảng 20h tối qua (15/7).

Liên tục bấm còi nhưng xe 7 chỗ không nhường đường

Trước đó, tối 15/7, ông Nguyễn Văn Hưng - lái xe cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc (Tuyên Quang) - chở bệnh nhân đi cấp cứu. Trên đoạn đường từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ, suốt đoạn đường dài chiếc xe 7 chỗ biển số 23A.093XX chạy phía trước không chịu nhường đường.

Dù quốc lộ 4C từ TP Hà Giang (cũ) đi qua các xã Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc nhiều đèo dốc, đường quanh co và hẹp, ông Hưng có xin vượt bằng còi nhiều lần nhưng xe 7 chỗ không giảm tốc độ.

Chiếc xe 7 chỗ được cho là không nhường đường cho xe cứu thương chở bệnh nhân phía sau.



Lúc xảy ra sự việc, trời mưa, đường trơn nên xe phía trước không giảm tốc độ, không nhường đường thì xe cấp cứu không thể vượt được.

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, ông Hưng cho biết tối qua ông chở bệnh nhân cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc lên tuyến trên (Bệnh viện Đa khoa Hà Giang), khi qua xã Yên Minh thì gặp xe 7 chỗ trên.

Theo ông Hưng, trên xe cấp cứu lúc đó chở một bệnh nhân nam 49 tuổi, người ở xóm Cho Do, xã Khâu Vai (Tuyên Quang) đang trong tình trạng nguy kịch do đột quỵ, nhân viên y tế đi cùng phải bóp bóng Ambu can thiệp thông khí nhân tạo, cố giữ mạng sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh nhân đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu.

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Sau sự việc, ông Hưng bức xúc đăng video lên mạng xã hội nhắc nhở chủ xe không nhường đường.

Sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng vài phút

Theo ông Hưng, do suốt quãng đường dài gần 5km, xe 7 chỗ không nhường đường nên ông Hưng mới bức xúc nhờ người nhà bệnh nhân ngồi ghế phụ quay lại clip.

Ông Hưng cho biết, thời điểm đó bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy cấp, nên ông liên tục bấm còi, nhưng lái xe phía trước vẫn không chịu nhường đường. Bệnh nhân đã tử vong khi đến địa phận xã Lao Chải.

Nam bệnh nhân 49 tuổi ở xã Khâu Vai tử vong trên đường nhập viện tuyến trên (Bệnh viện Đa khoa Hà Giang).



Sau khi ông đăng video lên mạng xã hội, sáng nay (16/7), một người tên D. ở xã Đồng Văn có gọi điện xưng là lái xe 7 chỗ không cho ông Hưng vượt đêm qua xin lỗi vì đã có hành vi trên và giải thích là do bật nhạc to nên không nghe thấy ông Hưng bấm còi.

“Hơn chục năm lái xe chở bệnh nhân, đây là lần đầu tôi gặp trường hợp như thế này, mặc dù quãng đường lên bệnh viện tuyến trên còn xa, lỗi bệnh nhân tử vong cũng không hoàn toàn liên quan đến lái xe 7 chỗ, nhưng hy vọng rằng sẽ không có trường hợp tương tự, mong rằng mỗi lái xe đều nên có ý thức khi tham gia giao thông”, ông Hưng chia sẻ.

Tác giả: Phàn Giào Họ

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn