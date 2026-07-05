Làm rõ thông tin không chính xác về điểm thi môn toán tại Thái Nguyên

Qua rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện tài khoản mạng xã hội tiktok “CHIẾN HALO – “Hóng” viên” (ID: @chienhalo) đăng tải bài viết “Điểm thi toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên”.

Bài viết còn kèm theo 1 video dài khoảng 2 phút 6 giây có nội dung phản ánh, đánh giá và đưa ra những nhận định thông tin về điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên có nhiều điểm bất thường.

Cụ thể, có tới 299/328 học sinh đạt điểm 9, 10 môn Toán, trong đó có 147 học sinh đạt điểm 10. Xác định thông tin đăng tải trên là không đúng sự thật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, làm rõ chủ tài khoản đăng tải nội dung trên là V.V.C, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với V.V.C.

Qua làm việc, V.V.C khai nhận, vào ngày 3/7/2026, C. đọc được thông tin phản ánh về điểm thi môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có nhiều bất thường. Cụ thể có tới 299/328 học sinh đạt điểm 9, 10 môn Toán, trong đó có 147 học sinh đạt điểm 10. Để thu hút người đăng ký kênh tiktok của mình, C tự quay video đánh giá và đưa ra những nhận định về sự việc điểm thi bất thường này. Tuy nhiên khi quay video, V.V.C lại đưa thông tin đây là những học sinh thuộc trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

... V.V.C thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đến khoảng 14h12 ngày 3/7/2026, C đăng tải lên mạng xã hội tiktok bằng tài khoản “CHIẾN HALO – “Hóng” viên” và gắn tiêu đề “Điểm thi toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên”.

Bài đăng đã nhận được hơn 48 nghìn lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ. Sau khi đăng tải, C. đọc được một số bình luận phản ánh sự việc không phải thuộc Trường THPT Chuyên Thái Nguyên mà liên quan đến Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Nhận thấy có sự nhầm lẫn nên đến khoảng 18h00 ngày 3/7/2026, C đã xoá bài đăng.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tác giả: Triệu Huấn

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân