Kinh hoàng thùng phuy nổ như bom, người đàn ông bị hất văng, gãy 3 đốt xương

Ngày 26/7, đoạn clip ghi lại vụ nổ thùng phuy tại phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm đang dùng máy cưa cầm tay cắt phần nắp chiếc thùng phuy kim loại đặt trên vỉa hè.

Trong lúc người này thao tác, chiếc thùng bất ngờ phát nổ với tiếng động lớn như bom. Sức ép vụ nổ hất người đàn ông lên cao, văng vào phía trong cửa hàng rồi ngã xuống nền. Chiếc thùng phuy cũng bị hất ra giữa đường.

Thùng phuy cũ phát nổ khi đang cưa, hất văng người đàn ông trên vỉa hè. Clip: Hiền Trang



Thời điểm xảy ra sự việc, tuyến đường khá vắng, không có phương tiện đi qua khu vực chiếc thùng phuy văng xuống.

Nghe tiếng nổ lớn, một người phụ nữ từ trong nhà chạy ra hô hoán. Người dân xung quanh và người đi đường sau đó nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

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Nạn nhân là ông T.V.T., trú khối phố Bồng Lai, phường Điện Bàn. Ông T. cho biết vừa xuất viện sau 10 ngày điều trị.

Theo ông T., vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h45 ngày 15/7. Trước đó, ông mua chiếc thùng phuy tại một điểm thu mua phế liệu gần nhà để đựng nước phục vụ công việc xây dựng.

Người đàn ông bị hất văng, gãy tay sau vụ nổ. Ảnh: Hiền Trang



Sau khi đưa thùng về, ông dùng máy cưa cầm tay cắt phần nắp thì xảy ra vụ nổ. Tai nạn khiến tay trái của ông bị gãy 3 đốt xương, phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài khoảng 4,5 giờ.

Bà Hiền Trang, vợ ông T., cho biết sau sự cố, gia đình tìm hiểu và được biết chiếc thùng phuy trước đó từng được dùng để chứa xăng thơm. Bà chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội, mong người dân cẩn trọng khi mua, cắt hoặc tái sử dụng thùng phuy cũ, đặc biệt là những loại từng chứa xăng, dầu hoặc hóa chất dễ cháy, để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Tác giả: Tâm An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

