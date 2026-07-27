Kiến tạo hạnh phúc bằng y học hiện đại tại TTH Hà Tĩnh

Có những hạnh phúc được đo bằng tiếng khóc đầu đời của một em bé. Nhưng để chạm tới khoảnh khắc ấy, không ít cặp vợ chồng đã phải trải qua nhiều năm mong ngóng, những lần điều trị dang dở và cả những lần tưởng chừng phải từ bỏ giấc mơ làm cha mẹ.

Thấu hiểu những khát khao ấy, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học – Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh không ngừng phát triển về chuyên môn, đầu tư công nghệ hiện đại và xây dựng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm. Dưới sự dẫn dắt của ThS.BS Nguyễn Văn Diệu – Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học, nơi đây đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều gia đình trong và ngoài tỉnh trên hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ.

Những con số biết nói – Khẳng định chất lượng điều trị

Hơn bốn năm hình thành và phát triển, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh đã ghi dấu bằng những kết quả đáng tự hào, khẳng định năng lực chuyên môn trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.

Đến nay, Trung tâm đã thực hiện thành công hơn 300 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với tỷ lệ thành công đạt 67%. Đặc biệt, 60 em bé khỏe mạnh đã cất tiếng khóc chào đời từ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được thực hiện ngay tại TTH Hà Tĩnh.

Đằng sau những con số ấy là hàng trăm gia đình được tiếp thêm hy vọng, là những nụ cười hạnh phúc sau nhiều năm chờ đợi và là minh chứng rõ nét cho chất lượng điều trị ngày càng được khẳng định của Trung tâm.

Không chỉ phục vụ người dân Hà Tĩnh, Trung tâm còn tiếp nhận và điều trị cho nhiều cặp vợ chồng đến từ Nghệ An, Quảng Bình và các tỉnh lân cận, góp phần giảm gánh nặng chi phí, thời gian đi lại và giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản chất lượng cao ngay tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Chuyên môn vững vàng – Đồng hành cùng từng hành trình tìm con

Yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của một chu kỳ IVF không chỉ nằm ở máy móc hiện đại mà còn ở trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và sự đồng hành của đội ngũ y bác sĩ.

Dưới sự phụ trách chuyên môn của ThS.BS Nguyễn Văn Diệu, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học luôn xây dựng phác đồ điều trị theo hướng cá thể hóa, dựa trên nguyên nhân vô sinh, tình trạng sức khỏe và mong muốn của từng cặp vợ chồng. Mỗi trường hợp đều được đánh giá toàn diện để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất, nhằm nâng cao tỷ lệ thành công và tối ưu chi phí.

Cùng với đội ngũ bác sĩ, chuyên viên phôi học được đào tạo bài bản, Trung tâm triển khai đầy đủ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiên tiến như bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), nuôi cấy phôi ngày 5, chuyển phôi đông lạnh, trữ lạnh phôi, noãn và tinh trùng, đồng thời điều trị hiệu quả nhiều trường hợp vô sinh, hiếm muộn khó như suy giảm dự trữ buồng trứng, thất bại chuyển phôi nhiều lần hay vô sinh nam nặng.

Không chỉ là người thầy thuốc, đội ngũ của Trung tâm còn là những người đồng hành, luôn lắng nghe, chia sẻ và tiếp thêm động lực để mỗi gia đình vững tin trên hành trình chạm tới hạnh phúc làm cha mẹ.

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Công nghệ hiện đại – Bệ phóng cho những thành công

Song hành cùng đội ngũ chuyên gia là hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn hiện đại.

Trung tâm sở hữu phòng LAB hỗ trợ sinh sản đạt tiêu chuẩn, được kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ, độ ẩm, áp suất và chất lượng không khí nhằm tạo môi trường lý tưởng cho quá trình nuôi cấy và phát triển của phôi.

Hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ toàn bộ quy trình từ lấy noãn, xử lý tinh trùng, thực hiện ICSI, nuôi cấy phôi đến bảo quản phôi, noãn và tinh trùng. Mọi mẫu sinh học đều được quản lý theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, bảo đảm tính chính xác, an toàn và đồng nhất trong từng bước điều trị.

Sự kết hợp giữa đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm, quy trình điều trị chuẩn hóa cùng nền tảng công nghệ hiện đại đã góp phần đưa tỷ lệ thành công của IVF tại Trung tâm đạt 67%, mở ra cơ hội làm cha mẹ cho ngày càng nhiều gia đình ngay tại Hà Tĩnh.

Viết tiếp những điều kỳ diệu

Mỗi em bé chào đời là một "trái ngọt" của tình yêu, của sự kiên trì và của những tiến bộ không ngừng trong y học sinh sản. Đó cũng là động lực để đội ngũ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn, cập nhật các kỹ thuật tiên tiến và mang đến nhiều hơn nữa những phép màu cho các gia đình hiếm muộn.

Với định hướng phát triển trở thành trung tâm hỗ trợ sinh sản uy tín của khu vực Bắc Trung Bộ, Trung tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cặp vợ chồng trên hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ, để mỗi gia đình đều có cơ hội chạm tới hạnh phúc trọn vẹn.

Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên hành trình tìm con yêu

Nếu bạn đang gặp khó khăn trên hành trình làm cha mẹ, đừng ngần ngại tìm đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học – Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, hệ thống công nghệ hiện đại và quy trình điều trị bài bản, chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành, tư vấn và mang đến giải pháp phù hợp nhất cho từng gia đình.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản và Nam học – Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh Địa chỉ: Số 01 Ngô Quyền, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh Hotline tư vấn: 0912 555 115 TTH Hà Tĩnh – Kiến tạo hạnh phúc bằng y học hiện đại, viết tiếp hành trình đón con yêu cho hàng trăm gia đình.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

