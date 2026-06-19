Kiểm tra nhà nghỉ, b.ắ.t Nguyễn Thị Mỹ Lệ 31 tuổi

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 19/06/2026, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1995, trú tại thôn 9, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1989, trú tại thôn Đông Thịnh, xã Hương Phố) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý theo quy định tại khoản 2, điều 251 BLHS.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý đối tượng, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 09/06/2026 Tổ công tác Công an xã Hương Khê chủ trì, phối hợp Đồn biên phòng Phú Gia đã phát hiện tại phòng nghỉ số 204 nhà nghỉ LH đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Lệ đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Thị Mỹ Lệ (trái) và Nguyễn Văn Quỳnh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

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Quá trình làm việc tại Cơ quan Công an, Lệ khai nhận số ma tuý trên được cất giấu để sử dụng và bán cho các đối tượng có nhu cầu, trước đó Lệ còn bán ma tuý hồng phiến cho QH, sinh năm 2003 trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Văn Quỳnh. Quá trình điều tra xác định, sau khi mua được ma tuý từ Lệ, Quỳnh đã bán lại cho các đối tượng khác để thu lợi bất chính.

Ngày 18/06/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Lệ và Nguyễn Văn Quỳnh về tội Mua bán trái phép chất ma tuý theo quy định tại khoản 2, điều 251 BLHS.

Đồng thời, Công an xã Hương Khê cũng ra Quyết định xử phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng, áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý đối với NTC, sinh năm: 1988, trú tại thôn Quang Thượng, xã Hương Khê và ĐVL, sinh năm: 1988, trú tại xã Hương Đô.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn