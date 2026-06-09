Không phải cháo lươn, đây mới là món ăn sáng khiến người quê Hồ Văn Cường thương nhớ nhiều nhất

Cầu thủ Hồ Văn Cường quê ở Nghệ An.

Bánh mướt có hình thức khá giống bánh cuốn của miền Bắc, nhưng cách chế biến và thưởng thức lại mang những nét riêng rất đặc trưng. Bánh được làm từ gạo ngâm kỹ, xay thành bột nước rồi tráng mỏng trên lớp vải căng phía trên nồi hấp. Khi chín, từng lớp bánh mềm mịn, trắng ngần được gấp lại hoặc cuộn nhẹ, tỏa hương thơm dịu của gạo mới.

Điều làm nên sức hút của bánh mướt không chỉ nằm ở chiếc bánh mềm dẻo mà còn ở cách ăn đậm chất xứ Nghệ. Người dân địa phương thường ăn bánh mướt cùng giò lụa, chả nướng hoặc thịt nướng. Nhiều nơi còn dùng kèm bát nước mắm pha tỏi ớt hoặc nước dùng nóng để tăng hương vị.

Ở thành phố Vinh và nhiều địa phương khác của Nghệ An, hình ảnh những quán bánh mướt đông khách từ sáng sớm đã trở nên quen thuộc. Chỉ với một đĩa bánh nóng cùng vài lát giò và ly trà xanh, người dân đã có một bữa sáng đơn giản nhưng đủ năng lượng để bắt đầu ngày mới.

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Không cầu kỳ như nhiều món đặc sản khác, bánh mướt chinh phục thực khách bằng chính sự mộc mạc của mình. Đó cũng là lý do nhiều người Nghệ An khi xa quê thường nhớ về món ăn này đầu tiên. Với họ, bánh mướt không chỉ là thức quà buổi sáng mà còn gắn liền với ký ức gia đình, những buổi chợ sớm và nhịp sống bình dị nơi quê nhà.

Ngày nay, bánh mướt không còn chỉ xuất hiện ở Nghệ An mà đã theo chân người xứ Nghệ đến nhiều tỉnh thành khác. Dẫu vậy, nhiều người vẫn cho rằng bánh mướt ngon nhất là khi được thưởng thức ngay tại quê hương, trong tiết trời se lạnh buổi sáng, bên tiếng nói đặc trưng của người dân xứ Nghệ.

Giữa vô số đặc sản nổi tiếng, bánh mướt có thể không phải món ăn được nhắc đến nhiều nhất trên các cẩm nang du lịch. Thế nhưng với những người con Nghệ An xa quê, đây lại là hương vị thân thuộc khó thay thế, là món ăn sáng giản dị nhưng chứa đựng cả một miền ký ức.

Tác giả: Yến Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn