Không gian rộng, đi xa êm ái, VinFast Limo Green hút khách thuê xe tự lái

Cả nhà ngồi thoải mái, leo đèo “nhàn tênh”

Trong kỳ nghỉ cùng gia đình tại Đà Lạt, anh Nguyễn Hoàng Nam (TP.HCM) chọn thuê Limo Green để cả nhà có không gian rộng rãi, thoải mái mang theo hành lý và yên tâm chinh phục những cung đường đèo quanh co.

“Xe dễ lái, thoáng đãng, cả nhà bốn người lớn và hai trẻ nhỏ ngồi đều thoải mái. Đi các con đèo quanh Đà Lạt cũng rất ổn”, anh chia sẻ.

Cảm nhận của anh Nam cũng trùng với đánh giá của reviewer Nhựt Duy (kênh ND Vlogs). Theo reviewer này, Limo Green có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.740 x 1.872 x 1.729 mm, cùng trục cơ sở 2.840 mm thuộc nhóm lớn trong phân khúc MPV. Kết cấu sàn phẳng giúp không gian của chiếc MPV này trở nên rộng rãi ở mọi hàng ghế, phù hợp với những chuyến đi của gia đình.

“Trần xe thoáng, các hàng ghế rộng rãi dù là ngồi ở ghế giữa hàng thứ hai nên hoàn toàn dễ chịu khi đi hành trình dài. Riêng hàng ghế thứ barất rộng và có cửa gió điều hòa riêng”, anh Nhựt Duy nhận xét.

Trên các cung đường đèo dốc như Đà Lạt, lợi thế của Limo Green nằm ở sức kéo tức thì. Động cơ công suất 150 kW, mô-men xoắn cực đại 280 Nm giúp các pha vượt xe dứt khoát hơn, người lái chủ động hơn trên đường dài.

“Nói về sức mạnh không xe nào cùng tầm giá so được với chiếc này. Vì là xe điện nên đạp ga rất đã, động cơ kéo xe lên tốc độ mong muốn rất nhanh”, reviewer Nhựt Duy nhấn mạnh.

Trên hành trình Đà Lạt – Đức Trọng, anh Hoàng Nam cũng cảm nhận rõ lợi thế của động cơ điện và phanh tái sinh. Xe giữ đà tốt ở các đoạn dốc, cabin yên tĩnh, giúp cả gia đình duy trì sự thoải mái trong suốt chuyến đi.

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“Tôi thích vô-lăng phản hồi chính xác, ôm cua đường đèo chắc tay. Khoang cabin êm ái, ổn định, không tiếng ồn động cơ cũng giúp các con tôi ngủ ngon suốt hành trình”, anh Nam kể lại.

Đi xa không lo sạc, chi phí năng lượng không cần bận tâm

Với những chuyến đi dài như hành trình Đà Lạt, lợi thế chi phí của Limo Green càng được thể hiện rõ nét. Theo chính sách hiện hành, các mẫu xe điện VinFast được miễn phí sạc pin đến 10/2/2029, tối đa 10 lần/tháng. Bên cạnh đó, mạng lưới trạm sạc V-Green phủ rộng với khoảng 150.000 cổng sạc trên toàn quốc cũng hỗ trợ việc vận hành xe thuận tiện hơn.

“Sạc pin cho xe rất tiện, quanh khu vực Lâm Đồng cũng có nhiều điểm sạc và tôi hoàn toàn không mất chi phí. Trước đây thuê xe xăng, tôi phải bỏ ra vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng tiền nhiên liệu trong quá trình thuê”, anh Hoàng Nam tính toán. Anh cũng cho biết, chính nhờ việc sạc pin miễn phí và có chế độ cắm trại nên gia đình anh có thể thoải mái sử dụng điều hòa xe khi dừng nghỉ.

Khách thuê tiết kiệm trong từng chuyến đi, còn chủ xe cho thuê cũng được hưởng lợi trong quá trình khai thác dài hạn. Theo reviewer Tony Phùng, hiện cũng là chủ xe Limo Green cho thuê tự lái, giá thuê mẫu MPV điện trọn gói chỉ ngang tiền xăng của nhiều xe động cơ đốt trong. Thêm vào đó, chi phí nuôi xe “siêu tiết kiệm” cũng giúp người cho thuê giữ lại lợi nhuận tốt hơn và dễ hút khách hơn.

“Thực sự đây là một phương tiện kiếm thêm thu nhập quá hợp lý. Limo Green tiết kiệm, rất dễ điều khiển, phù hợp với lái mới, giúp xe thu hút nhiều khách thuê hơn”, anh Tony Phùng phân tích.

Ở bước đầu tư ban đầu, Limo Green cũng tạo thuận lợi cho nhóm kinh doanh xe tự lái nhờ mức giá 749 triệu đồng. Khi kết hợp cùng ưu đãi 6% theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và chính sách miễn lệ phí trước bạ của Chính phủ, giá lăn bánh của mẫu MPV dịch vụ nhà VinFast chỉ còn hơn 704 triệu đồng. Phù hợp cho những chuyến đi gia đình, dễ khai thác khi làm dịch vụ, Limo Green là mẫu MPV 7 chỗ đáp ứng tốt nhu cầu của cả khách thuê lẫn chủ xe cho thuê. Đây cũng là lý do mẫu xe này liên tục giữ được độ “hot” trên thị trường MPV điện.

Tác giả: Bảo An

Nguồn tin: vietnamfinance.vn