Không chịu đổi hàng sale, một nhân viên bán quần áo bị khách đánh túi bụi

Your browser does not support the video tag.

Clip khách hàng đánh, chửi nhân viên cửa hàng

Sáng 9/5, trao đổi với VTC News, thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đã vào cuộc xác minh sự việc khách hàng chửi, đánh nhân viên vì không đổi được quần áo gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung - chủ cửa hàng quần áo trên đường Trần Quý Cáp, TP Tuy Hòa cho biết, khoảng 20h ngày 7/5, một người phụ nữ đến cửa để đổi quần áo.

Trước đó, người này đến cửa hàng mua hàng sale 100 nghìn đồng/ 3 cái. Theo nguyên tắc mua hàng sale của cửa hàng là không được phép đổi, trả.

...

Người phụ nữ đòi gặp chủ cửa hàng nhưng nhân viên nói: "Chủ shop đang bán hàng trên livestream nên chưa thể gặp khách hàng được. Có gì chị quay lại sau ạ".

Đến hơn 21h cùng ngày, người phụ nữ này quay lại cửa hàng đòi đổi hàng nhưng nhân viên không chịu. Tiếp đó, người này chửi và đánh nhân viên. Sự việc được camera cửa hàng ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, người phụ nữ này cũng đến đe dọa, yêu cầu cửa hàng gỡ đoạn video đã đăng tải. "Tôi và người phụ nữ này không có xích mích trước đó, không phải là bạn bè. Người này chỉ đến mua quần áo thôi." - chị Nhung khẳng định.

Chị Nhung thông tin thêm, hiện nhân viên bị đánh là Đặng Thị Mỹ D. đã xin nghỉ việc tạm thời vì lo sợ. "Bé D. đang nghỉ ngơi tại nhà" - chị Nhung nói.

Liên quan đến sự việc trên, chủ cửa hàng đã trình báo với công an địa phương.

Tác giả: MINH MINH

Nguồn tin: Báo VTC News