Khởi tố vụ án, tạm giữ Thuyền trưởng vụ lật ca nô làm 15 du khách tử vong

Như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 13h ngày 11/7/2026, tại khu vực biển gần Hòn Mây Rút thuộc vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang xảy ra vụ lật ca nô chở du khách nước ngoài. Lực lượng cứu hộ đã tìm và cấp cứu kịp thời 21 người (trong đó, 19 người đã an toàn, có 2 người đang nguy kịch) và có 15 người khác đã tử vong.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang làm việc với các thuyền viên có liên quan đến vụ lật ca nô tại Phú Quốc.



Thông tin ban đầu, ca nô chở khách số hiệu AG 26751 của Công ty TNHH du lịch Minh Huy PQ do tài công Nguyễn Hồng Hải điều khiển chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 4 thuyền viên (gồm 1 tài công, 1 thợ máy, 1 nhân viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam) đi từ Hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới. Khi đi được khoảng 100 mét cách Hòn Mây Rút Ngoài thì bất ngờ ca nô bị lật úp khiến toàn bộ thuyền viên và hành khách rơi xuống biển.

...

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 12/7/2026 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tạm giữ Nguyễn Hồng Hải, có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm ca nô làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Lĩnh

Nguồn tin: cand.vn