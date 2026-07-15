Khởi tố thêm 7 bị can liên quan vụ điểm thi Toán cao bất thường tại Tuyên Quang

Tổng số bị can trong vụ án này bị khởi tố lên đến 26 người. Ảnh: Đức Hạnh



Chiều 15/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can, gồm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 trường hợp có liên quan, cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Như vậy, tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 26 bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Đây là diễn biến mới nhất của vụ án gây xôn xao dư luận sau khi cơ quan chức năng phát hiện những dấu hiệu bất thường trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

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Trước đó, ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, trong đó có Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Quá trình điều tra ban đầu xác định, vụ án có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong tổ chức coi thi, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng của kỳ thi.

Đến ngày 12/7, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", nâng tổng số bị can lên 19 người.

Việc tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can trong đợt này, đặc biệt có người đứng đầu nhà trường, cho thấy Cơ quan công an mở rộng phạm vi điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Tuyên Quang đã nhiều lần khẳng định quan điểm xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng phương án bảo đảm quyền lợi chính đáng cho thí sinh bị ảnh hưởng.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thông tin kịp thời về kết quả điều tra.

Tác giả: Đức Hạnh

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại