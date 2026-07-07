Khởi tố thêm 2 bị can tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Tĩnh

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Hà Tĩnh, ngày 7/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang tiếp tục tập trung mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố thêm 2 bị can để làm rõ hành vi vi phạm. Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thuận (sinh năm 1980) và Bùi Xuân Tiến (sinh năm 1977, nguyên Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Tĩnh). Cả hai bị can cùng bị điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

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Kết quả điều tra bước đầu xác định, việc lập khống hồ sơ để thanh toán các khoản chế độ, chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước tại trung tâm này đã diễn ra trong thời gian dài, qua nhiều giai đoạn, với sự tham gia của nhiều đối tượng. Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền lên đến hàng tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của vận động viên và chất lượng thể thao thành tích cao của địa phương.

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, sau khi củng cố tài liệu và chứng cứ, ngày 9/1/2026, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự, tiếp đó, ngày 12/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thị Thu Hường (sinh năm 1973, Giám đốc Trung tâm) và Võ Văn Hoài (sinh năm 1973, Kế toán trưởng) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương điều tra làm rõ.

Nguồn tin: TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc