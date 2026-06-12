Khởi tố một cựu hiệu trưởng cùng 2 thuộc cấp

Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nhan Thanh Liêm (SN 1967; cựu Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang); Triệu Văn Cang (SN 1965; cựu Trưởng Phòng Quan hệ doanh nghiệp, quản trị thiết bị và Đào tạo ngắn hạn của Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang); Lê Trần Như Thủy (SN 1979; cựu Kế toán trưởng Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang), về hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nhan Thanh Liêm đang nghe tống đạt các quyết định

Triệu Văn Cang đang nghe tống đạt các quyết định

...

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, năm 2019, Trường Cao đẳng nghề Kiên Giang ký hợp đồng với Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) thực hiện chương trình đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cấp độ quốc tế đối với nghề quản trị khách sạn, với tổng giá trị hợp đồng hơn 4,6 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nhà trường đã tiếp nhận và thu tổng cộng hơn 2,1 tỉ đồng (gồm hơn 1,7 tỉ đồng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp và 329 triệu đồng học phí của học sinh).

Hồ sơ, chứng từ thể hiện tổng số tiền đã chi là hơn 2,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua điều tra xác định số tiền chi thực tế chỉ hơn 1,1 tỉ đồng; số tiền còn lại được các bị can sử dụng 28 hóa đơn và chứng từ khống để hợp thức hóa việc thanh toán.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Tuệ An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động