Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam liên quan cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Vụ án liên quan đến cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" cùng nhiều video có nội dung bị xác định vi phạm pháp luật.

Ngày 2/7 và 7/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam (Sinh ngày 17/8/1961, trú tại số 40, ngõ 12 Đào Tấn, phường Giảng Võ, Hà Nội) và Trần Việt Anh (Sình ngày 21/5/1993, trú tại số 6, ngõ 186 đường Bưởi, phường Giảng Võ, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, hai bị can đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán nhiều video clip và cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng". Nội dung các tài liệu này được xác định có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Bị can Nguyễn Thành Nam. Ảnh Công an Hà Nội.



Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh có dấu hiệu phạm tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

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Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh cùng các đối tượng có liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 15/6/2026, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn liên quan đến việc xuất bản cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" của tác giả Nguyễn Thành Nam.

Bị can Trần Việt Anh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Hà Nội).



Theo quyết định xử phạt, cơ quan quản lý xác định cuốn sách có một số thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật và sự kiện lịch sử; đồng thời sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Với các vi phạm trên, Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn. Đồng thời, nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm bị thu hồi và nộp lại toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp thu được từ việc phát hành cuốn sách.

Trước đó, ngày 4/6/2026, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã yêu cầu đình chỉ phát hành, thu hồi toàn bộ cuốn sách trên phạm vi cả nước; đồng thời đề nghị các địa phương rà soát, thu hồi, ngăn chặn việc phát hành và yêu cầu hệ thống thư viện không đưa cuốn sách vào phục vụ bạn đọc.

Tác giả: Hoàng Bằng



Nguồn tin: Báo Tin tức và Dân tộc