Khởi tố 2 giáo viên liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp ở Quảng Trị

Ngày 19/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Lực (SN 1979) và Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), đều là giáo viên trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị vì liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị nơi xảy ra sự việc liên quan đến vụ án.

Các đối tượng bị khởi tố vì đã có hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Như trước đó Báo CAND đã đưa tin, ngày 10/7, xuất hiện trang mạng xã hội lan truyền thông tin được cho là có nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo nội dung bài đăng, người phản ánh cho rằng, tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài, trong đó có "con trai của thầy hiệu trưởng". Nội dung bài đăng đã thu hút nhiều lượt người đọc và chia sẻ.

... Nội dung đoạn tin nhắn tố cáo liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị.

Ngay sau khi xuất hiện nội dung trên mạng xã hội, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo nhanh vụ việc, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh. Đồng thời, tổ chức họp khẩn và phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị xác minh nội dung trên mạng xã hội phản ánh.

Tác giả: Sông Lam

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân