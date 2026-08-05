Khoảnh khắc trực thăng chữa cháy va chạm giữa không trung rồi rơi xuống đất

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Hai chiếc trực thăng đã va chạm gần Psatha, phía tây Athens, Hy Lạp, sau khi cất cánh từ sân bay quân sự Elefsina.

Hai nạn nhân, một phi công người Đan Mạch và một sĩ quan liên lạc của lực lượng cứu hỏa người Hy Lạp, là 2 người duy nhất trên chiếc trực thăng đó.

Một phi công người Anh và một điều phối viên người Hy Lạp khác trên chiếc trực thăng thứ 2 đã sống sót.

Một trong 2 chiếc trực thăng phát nổ thành một quả cầu lửa khi va chạm . Ảnh: X/WeatherMonitors



Theo nhà chức trách Hy Lạp, 2 chiếc trực thăng Bell thuê đã va chạm vào ngày 2/8 khi các đội cứu hộ đang tham gia dập tắt một đám cháy rừng lớn dọc biên giới Attica-Boeotia. Ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà ở phía tây bắc Athens.

Phi hành đoàn của một máy bay được cứu sống, trong khi những người trên chiếc máy bay thứ 2 được phát hiện bất tỉnh và sau đó được xác nhận là đã tử vong.

Đoạn clip cho thấy 2 chiếc trực thăng bay sát nhau một cách đáng sợ trước khi đâm vào nhau. Một trong những chiếc trực thăng bốc cháy dữ dội, mảnh vỡ văng tung tóe lên không trung.

Chiếc trực thăng được nhìn thấy lao xuống đất, theo sau là một luồng khói dày đặc. Chiếc máy bay thứ 2 đã bay khỏi hiện trường vụ tai nạn nhưng dường như bị hư hại nặng.

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Chỉ vài giờ trước khi vụ tai nạn xảy ra, Thủ tướng Hy Lạp, Kyriakos Mitsotakis, đã cảnh báo rằng máy bay chữa cháy không thể "hoạt động an toàn" trong điều kiện gió mạnh.

Chiếc trực thăng lao xuống đất, theo sau là một luồng khói dày đặc. Nguồn ảnh: X/WeatherMonitors



Theo báo cáo của tờ In.Gr của Hy Lạp, các cuộc điều tra ban đầu cho thấy hệ thống radio trên một trong những chiếc trực thăng hoạt động không bình thường.

Chuyên gia hàng không Kostas Lakafosis cho rằng vụ va chạm có thể do phi công trên máy bay ở độ cao cao hơn đã không nhìn thấy chiếc trực thăng kia khi nó bay vào "điểm mù" bên dưới bụng máy bay của anh ta.

Tuy nhiên, cựu Trung tướng Lực lượng Cứu hỏa Andrianos Gourbatsis lập luận rằng đã có sai sót xảy ra tại hiện trường.

Theo nguồn tin, chiếc máy bay Bell còn lại liên quan đến vụ va chạm đã kịp thời hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực cây cối thấp.

"Hai người trên máy bay, một phi công người Anh và một sĩ quan liên lạc của lực lượng cứu hỏa Hy Lạp, đã thoát nạn với những vết thương nhẹ", nguồn tin cho biết. "Cả 2 đều vẫn tỉnh táo và đã được đưa vào bệnh viện, nơi họ sẽ được theo dõi trong 24 giờ như một biện pháp phòng ngừa".

Hãng tin Ekathimerini của Hy Lạp đưa tin rằng hai người sống sót đã nhanh chóng báo động sau vụ va chạm và giúp hướng dẫn lực lượng cứu hộ đến hiện trường vụ tai nạn.

Danh tính của bốn thành viên phi hành đoàn vẫn chưa được công bố.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn