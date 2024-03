Khi cán bộ quản lý nhà nước dung túng sai phạm…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại các công ty liên quan trong hệ sinh thái của Tập đoàn FLC. C01 đề nghị truy tố 51 bị can ở 4 nhóm tội danh. Trong đó, 13 bị can bị đề nghị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán; 23 bị can bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 bị can bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 3 bị can bị đề nghị truy tố tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán; 8 bị can bị đề nghị truy tố 2 tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC.