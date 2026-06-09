'Khả năng có ba rãnh mộ chôn khoảng 900 liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng'

Thông tin được đại tá Tĩnh, Cục phó Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, đưa ra tại hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là công viên Lê Thị Riêng), sáng 8/6.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Cục phó Tác chiến, phát biểu tại hội thảo, sáng 8/6. Ảnh: Đình Văn

Theo đại tá Tĩnh, nhận định của đơn vị dựa trên hồ sơ thông tin, căn cứ khoa học do nhóm nghiên cứu của KTS Nguyễn Xuân Thắng cung cấp và đối chiếu với các tư liệu lịch sử. Trong đó, ba bức ảnh chụp cảnh chôn tập thể đối chiếu ảnh vệ tinh năm 1968-1972, bản đồ Đô Thành Sài Gòn, bản đồ do Cục Đo đạc và bản đồ nhà nước năm 1978 đã khẳng định là cùng một sự kiện, thời gian xảy ra vào 8-10h ngày 12/2/1968.

Vị trí nơi chôn tập thể được xác định bằng cách dùng phương pháp chuyển đối hệ quy chiếu, hệ tọa độ kết hợp giải thuật đối khớp không ảnh năm 1969, ảnh vệ tinh năm 2002 và năm 2024 sau đó dùng kỹ thuật chồng xếp (layer).

Xâu chuỗi các thông tin, khảo sát hiện trường và nhân chứng, nhóm nghiên cứu nhận định ba rãnh mộ ở công viên có số lượng khoảng 900 liệt sĩ. Ba vị trí này nằm cạnh nhà truyền thống, giữa khu trò chơi thiếu nhi và hồ câu cá trong công viên. Trong đó, rãnh mộ rộng khoảng 500 m2 ở vị trí gần hồ câu cá phía sau nhà truyền thống có cơ sở khoa học thực tiễn vững chắc. Vị trí hai rãnh mộ còn lại cần tiếp tục nghiên cứu mở rộng trên cơ sở khi đã tìm kiếm rãnh mộ đầu.

Từ những cơ sở trên, Cục Tác chiến kiến nghị dùng thiết bị thăm dò các rãnh mộ và khoan lấy mẫu kiểm tra. Công tác này ưu tiên phương pháp thăm dò không phá hủy, đào các rãnh hẹp theo hướng vuông góc với rãnh mộ để xác định vị trí.

Không ảnh chụp ga Hòa Hưng năm 1967 bên trái ảnh là nghĩa địa Đô Thành. Bức hình này dùng để đối chiếu vị trí nghĩa địa xưa, nay là công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Tư liệu

Bức ảnh chụp vào ngày 12/2/1968 từ hãng AP giúp xác định vị trí khu chôn tập thể liệt sĩ tại nghĩa địa Đô Thành, nay là công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: AP

Theo thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính uỷ Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban 515) Quân khu 7, việc xác định các vị trí rãnh mộ 500-1.200 m2 ở công viên đã trải qua quá trình nghiên cứu, khảo sát, dựa trên các căn cứ khoa học. Số lượng chiến sĩ có thể chôn cất tại đây rất lớn, sau gần 60 năm, toàn bộ địa hình, vật địa đã thay đổi. Do đó việc tìm kiếm, quy tập làm hết sức thận trọng, khoa học, tránh nóng vội.

Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 đề nghị TP HCM phối hợp trường Đại học Khoa học Tự nhiên và các cơ quan chuyên ngành để khảo sát địa chất vật lý, radar xuyên đất, phân tích địa tầng để xác định rõ khu vực nghi vấn, khoanh vùng tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt. Thời điểm triển khai quy tập phù hợp vào cuối tháng 6.

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Một tuần qua, TP HCM đã tìm kiếm thông tin nghi vấn về hố chôn tập thể các chiến sĩ hy trong chiến dịch Tết Mậu Thận 1968 ở công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Sự việc được bắt nguồn từ tấm ảnh được cung cấp bởi KTS Nguyễn Xuân Thắng về hình ảnh chôn cất ở khu đất được cho là tại nghĩa trang Đô Thành (gồm nghĩa trang Chí Hòa và Chợ Quán), nay là công viên Lê Thị Riêng. Trước đó, nhóm nghiên cứu của ông Thắng đã mất 8 năm khảo sát, thu thập tài liệu, kết hợp nhiều hình ảnh nước ngoài trước khi gửi đến cơ quan chức năng.

Vị trí 3 rãnh trong công viên Lê Thị Riêng nghi là nơi chôn tập thể các chiến sĩ trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Đồ họa: Khánh Hoàng

Kết luận hội thảo, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết các nguồn tư liệu, kết quả đối chiếu và phân tích cho thấy có cơ sở tin cậy cao về khả năng tồn tại khu chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND TP HCM hoàn thiện phương án khảo sát thực địa, tổ chức khai quật, tìm kiếm và quy tập trước ngày 18/6. Quá trình thực hiện phải bảo đảm hài hòa với cảnh quan đô thị, đồng thời bảo quản tốt các di vật và dấu tích lịch sử.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và KTS Nguyễn Xuân Thắng (ngoài cùng bên phải) tại công viên Lê Thị Riêng. Người đứng cạnh ông Thắng là Robert Ambrose Connor, trước đây là trung sĩ cảnh sát bảo vệ sân bay Biên Hòa, người hỗ trợ rất nhiều cho công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam. Ảnh: Đình Văn

Hành trình tìm mộ liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động.

Chiến dịch hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/1947. Mục tiêu là quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính 18.000 mẫu.

Hiện cả nước còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 mộ chưa xác định danh tính. Công tác tìm kiếm ngày càng khó khăn do thông tin mai một, nhân chứng ít dần và địa hình thay đổi theo thời gian.

Tác giả: Đình Văn

Nguồn tin: vnexpress.net