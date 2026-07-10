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Pháp luật

Kéo bạn con trai đi trả thù khiến 1 người tử vong

Bị đánh Vũ chạy xe về nhà thì thấy bạn của con trai đang ngồi nhậu nên rủ cả nhóm đi tìm ông Một để trả thù. Cả nhóm xông vào đánh khiến ông Một bị thương nặng tử vong sau 1 ngày cấp cứu…

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Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra xử lý về tội “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.


Theo kết quả điều tra, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 5/7, tại số 127, đường Hoàng Anh, KP Thủ Tửu, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh, N.T.Nh tổ chức nhậu cùng Nguyễn Văn Một, Nguyễn Thanh Vũ (SN 1977); Dương Quốc T. và 2 người khác.

Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trên bàn nhậu.


Trong lúc nhậu thì Vũ nảy sinh mâu thuẫn đánh nhau với ông Một và ông T; được can ngăn Vũ lấy xe bỏ về nhà. Đến nhà, Vũ thấy Nguyễn Huỳnh Khánh Duy (tự Tí Em, SN 1998); Lý Nhật Duy (SN 2005); Huỳnh Phú Giàu (SN 2001, tất cả là bạn của con trai Vũ) nên kêu đi cùng Vũ đánh trả thù ông Một và ông T.

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.vn

  Từ khóa: mâu thuẫn , trả thù , tử vong

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