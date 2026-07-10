Họp khẩn, kiểm tra thông tin tố cáo vi phạm thi tốt nghiệp THPT tại một điểm thi ở Quảng Trị

Ngày hôm nay (10/7), mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực tại một điểm thi ở tỉnh Quảng Trị trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Những chia sẻ trong dòng tin nhắn tố cáo nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, gây xôn xao dư luận.

Liên quan tới vụ việc trên, báo Lao Động thông tin Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã nắm được thông tin phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội.

Nội dung tin nhắn tố cáo gây xôn xao dư luận.

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Bên cạnh đó, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng thông tin thêm trên tờ Thanh Niên, Sở GD&ĐT tổ chức họp khẩn ngay trong sáng nay (10/7); đồng thời rà soát, xác minh toàn bộ nội dung phản ánh để đánh giá tính xác thực của thông tin.

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị sẽ xử lý theo đúng quy định nếu phát hiện có vi phạm.

Tác giả: Hương Trà (T/H)

Nguồn tin: Phụ nữ mới