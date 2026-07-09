Họp báo vụ điểm toán bất thường ở Tuyên Quang

Chiều 9/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang và đồng chí Trần Mạnh Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì buổi họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo.



Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Hoàng Minh Cảnh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang báo cáo về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên địa bàn tỉnh. Tổng số thí sinh, tổng số người tham gia về kỳ thi. Công tác chấm thi lên đến hơn 71.000 bài thi cả trắc nghiệm và tự luận. Công tác coi thi trên địa bàn tỉnh theo đúng quy trình.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Tuyên Quang thông tin về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 trên địa bàn tỉnh.



Cũng theo đồng chí Hoàng Minh Cảnh, UBND tỉnh đã phân công, phối hợp triển khai các công tác liên quan đến kỳ thi như: Coi thi, in sao đề, làm phách… Về công tác in sao, vận chuyển bài thi, làm phách được thực hiện theo quy chế. Sau khi có phản ánh về môn toán tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo, rà soát quy trình tổ chức, coi thi; từ vận chuyển đến bàn giao bài thi. Đoàn công tác đã tập trung vào các điểm bài thi cao, từ 9 trở lên.

Đã khởi tố 4 bị can về tội Lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ

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Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin kết quả bước đầu điều tra, xác minh làm rõ vụ việc liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại Tuyên Quang.

Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin kết quả bước đầu điều tra.



Theo Đại tá Trần Anh Tuấn, ngay sau khi xuất hiện thông tin về dải điểm thi môn toán có dấu hiệu cao bất thường tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang xác minh. Sau đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh nguồn tin, tới ngày 5/7, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hà Duy, là giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Kết quả điều tra sơ bộ xác định, trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang đã chỉ đạo Giám thị cho thí sinh chép bài và bị can Nguyễn Hà Duy đã trực tiếp vào phòng thi hướng dẫn các thí sinh làm bài môn toán. Tính tới thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 4 bị can liên quan tới vụ án về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ...

(Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhật thông tin)

Tác giả: P.V

Nguồn tin: cand.vn