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Thể thao

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay 11 cầu thủ

Bước vào giai đoạn tái thiết, CLB H. Hà Tĩnh quyết định chia tay cùng lúc 11 cầu thủ. Danh sách rời đội bóng núi Hồng có Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, Đoàn Công Thành, Nguyễn Văn Hạnh và Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thế Hùng, Welder Jesus, Nguyễn Đức Việt, Đinh Tuấn Tài, Hồ Viết Đại và Võ Ngọc Cường.

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CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có bước chuyển giao lực lượng mạnh mẽ.


Việc chia tay hàng loạt cầu thủ, trong đó có những trụ cột báo hiệu một đợt bổ sung những nhân tố mới. Ban lãnh đạo và ban huấn luyện được cho là đang tích cực tìm kiếm các bản hợp đồng phù hợp nhằm tăng chiều sâu đội hình, đồng thời xây dựng lối chơi đáp ứng tham vọng cải thiện thành tích tại V.League 2026/27. Quá trình chuyển giao lực lượng được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng có diện mạo mới khi mùa giải khởi tranh.

Tác giả: T.N

Nguồn tin: cadn.com.vn

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