Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia tay 11 cầu thủ

CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có bước chuyển giao lực lượng mạnh mẽ.

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Việc chia tay hàng loạt cầu thủ, trong đó có những trụ cột báo hiệu một đợt bổ sung những nhân tố mới. Ban lãnh đạo và ban huấn luyện được cho là đang tích cực tìm kiếm các bản hợp đồng phù hợp nhằm tăng chiều sâu đội hình, đồng thời xây dựng lối chơi đáp ứng tham vọng cải thiện thành tích tại V.League 2026/27. Quá trình chuyển giao lực lượng được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng có diện mạo mới khi mùa giải khởi tranh.

Tác giả: T.N

Nguồn tin: cadn.com.vn