Hơn 70.000 hũ nước yến sào cao cấp được làm giả như thế nào?

Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang (SN 1991), trú tại phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh và Trương Thoại Vinh (SN 1994), trú tại TP Cần Thơ về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm". Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng các loại với tổng trọng lượng trên 15 tấn.

Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố 2 bị can: Vũ Thùy Trang (SN 1991), trú tại phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh và Trương Thoại Vinh (SN 1994), trú tại TP Cần Thơ để điều tra tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng nhu cầu sử dụng các sản phẩm yến chưng sẵn ngày càng gia tăng, các đối tượng đã tổ chức sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mang nhãn hiệu "Mina Nest" và "Gold Nest" thông qua các nền tảng mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính.



Để tạo dựng lòng tin đối với khách hàng, Vũ Thùy Trang xây dựng hệ thống fanpage bán hàng trên Facebook, thuê quảng cáo trực tuyến, đồng thời trực tiếp xuất hiện trong các video giới thiệu sản phẩm. Nội dung quảng cáo đều hướng đến việc khẳng định đây là các sản phẩm yến chưng cao cấp, có hàm lượng tổ yến cao, chất lượng vượt trội.

Đối tượng Vũ Thùy Trang livestream giới thiệu, bán sản phẩm mang nhãn hiệu "Mina Nest" và "Gold Nest" trên nền tảng mạng xã hội facebook.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Trang không có giấy phép kinh doanh sản phẩm yến sào và cũng không thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật. Mặc dù vậy, đối tượng vẫn đặt gia công sản phẩm tại các cơ sở sản xuất bên ngoài với giá chỉ từ 6.000 đến 9.000 đồng mỗi hũ loại 70ml và 150ml, sau đó tự thiết kế bao bì, tem nhãn để đưa ra thị trường với giá bán từ 25.000đ - 29.0000đ/hũ. Điều đáng nói, trong tất cả các hũ yến được làm giả không có bất cứ thành phần nào của yến thật.



Quá trình điều tra cho thấy, để có nguồn hàng cung cấp cho thị trường, Trang đã liên hệ với Trương Vũ Tuấn Cường, đại diện Công ty Kivaco tại TP Hồ Chí Minh để đặt gia công các sản phẩm yến chưng với nhiều hương vị khác nhau. Tuy nhiên, trong toàn bộ quá trình đặt hàng, Trang không kiểm tra công thức sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu, tỷ lệ thành phần hay quy trình chế biến mà chỉ thỏa thuận về giá thành sản phẩm.

Đối tượng tự thiết kế, in ấn bao bì, tem nhãn và bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần.

Cùng tham gia hoạt động này có Trương Thoại Vinh. Theo kết quả điều tra ban đầu, Vinh được thuê quản lý hoạt động kinh doanh, tham gia thiết kế, in ấn nhãn hàng hóa với các thông tin về doanh nghiệp sản xuất không có thật. Ngoài ra, các đối tượng còn thuê từ 4 đến 5 lao động thực hiện việc dán nhãn, đóng gói, chốt đơn hàng và vận chuyển sản phẩm đến khách hàng trên phạm vi cả nước.



Kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy, các sản phẩm "Yến chưng sẵn Gold Nest" và "Mina Nest - Thượng đỉnh yến Khánh Hòa" đều ghi nơi sản xuất tại TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, qua xác minh tại các cơ quan chức năng và địa chỉ thực tế, lực lượng Công an xác định hoàn toàn không tồn tại các doanh nghiệp có tên như ghi trên nhãn sản phẩm.

... Các hũ nước yến được các đối tượng làm giả.

Toàn bộ thông tin về đơn vị sản xuất, địa chỉ sản xuất đều do các đối tượng tự tạo dựng nhằm đánh lừa người tiêu dùng, tạo vỏ bọc về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa để dễ dàng đưa sản phẩm ra thị trường.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức khám xét khẩn cấp kho hàng của các đối tượng tại địa chỉ 585/32/27 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng các loại có tổng trọng lượng trên 15 tấn; một máy dán nhãn cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn, tài liệu và nhiều vật chứng liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Kho hàng của các đối tượng sản xuất nước yến giả.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang và Trương Thoại Vinh về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thoại Vinh; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thùy Trang do đối tượng đang mang thai.



Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đồng thời củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng thuê nhân công về dán nhãn, đóng gói các hũ yến.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn các sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chức năng được quảng cáo trên mạng xã hội. Người tiêu dùng nên ưu tiên các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được sản xuất bởi các doanh nghiệp uy tín và đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục công bố sản phẩm theo quy định.



Đặc biệt, không nên tin tưởng tuyệt đối vào các nội dung quảng cáo, livestream bán hàng với những cam kết về chất lượng hoặc mức giá thấp bất thường. Khi phát hiện các dấu hiệu sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân