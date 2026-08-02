Hơn 50 giáo viên một trường mầm non tư thục ở Hà Tĩnh đình công

Trường Mầm non Nguyễn Du Plus.

Sáng 1/8, nhiều phụ huynh đưa con đến Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus (phường Thành Sen, Hà Tĩnh), thuộc Công ty TNHH Cổ phần Tâm Sinh Lộc, bất ngờ khi được nhân viên thông báo tạm thời dừng đón trẻ do nhà trường xảy ra sự cố.

"Chúng tôi khá bất ngờ vì trước đó nhà trường không hề có thông báo về việc cho các cháu nghỉ học. Ban đầu trường thông tin là có sự cố về điện. May hôm nay là thứ Bảy, nếu rơi vào ngày làm việc thì rất khó xoay xở", ông V., một phụ huynh có con theo học tại trường, chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Bích Hảo - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Cổ phần Tâm Sinh Lộc cho biết, nguyên nhân thực sự của sự việc là 52/69 giáo viên đứng lớp đồng loạt nghỉ làm sau khi việc thương lượng về tăng lương giữa giáo viên và doanh nghiệp không đạt kết quả.

Theo bà Hảo, cuối năm học 2025-2026, công ty xây dựng phương án tăng lương thêm 500.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, tập thể giáo viên đề nghị mức tăng 1 triệu đồng/người/tháng. Do chưa cân đối được nguồn kinh phí, doanh nghiệp chưa thể đáp ứng đề xuất này.

...

"Chiều 31/7, công ty tiếp tục tổ chức đối thoại với giáo viên nhưng hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Đến sáng 1/8, 52 giáo viên bất ngờ không đến trường nên chúng tôi không kịp thông báo trước cho phụ huynh", bà Hảo nói.

Theo đại diện doanh nghiệp, Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus hiện có khoảng 470 trẻ theo học, với tổng số 111 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Mức lương thấp nhất của người lao động là 6,315 triệu đồng/tháng, cao nhất 9,458 triệu đồng/tháng, bình quân gần 7 triệu đồng/tháng.

Bà Hảo cho biết chiều cùng ngày (1/8), công ty sẽ tiếp tục đối thoại với các giáo viên nhằm tìm hướng tháo gỡ. Tuy nhiên, việc đáp ứng mức tăng lương theo đề xuất của giáo viên là rất khó do điều kiện tài chính của doanh nghiệp chưa cho phép.

Trong trường hợp các giáo viên tiếp tục đình công, công ty sẽ điều động giáo viên từ các cơ sở khác đang tạm thời nhàn rỗi trong thời gian nghỉ hè đến giảng dạy tại Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ triển khai tuyển dụng bổ sung nhân sự để bảo đảm hoạt động dạy học, hạn chế ảnh hưởng đến việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tác giả: Tiến Hiệp - Vũ Long

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn