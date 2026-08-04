Hơn 50 giáo viên bỏ dạy vì 'lương không đủ sống' quay lại trường

Bà Nguyễn Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty cổ phần Tâm Sinh Lộc - chủ trường, sáng 3/8 cho biết nhóm giáo viên dạy ở cơ sở trên đường Lê Văn Thiêm, phường Thành Sen.

Cuối tuần trước, hơn 50 giáo viên đồng loạt nghỉ dạy, trong đó khoảng 40 người làm đơn thanh lý hợp đồng. Theo họ, thu nhập thực nhận sau khi trừ bảo hiểm còn khoảng 5,7 triệu đồng mỗi tháng, không đủ trang trải sinh hoạt.

Các giáo viên cũng đề nghị công ty xem lại chính sách miễn học phí cho con em theo học ở trường. Theo quy định, họ phải ký hợp đồng dài hạn, cam kết làm việc tối thiểu hai năm, nếu không phải hoàn trả số tiền đã được miễn.

Sự việc khiến nhiều phụ huynh bị động, phải đưa con về nhờ người thân trông giúp.

Theo bà Hảo, sau buổi đối thoại tối 1/8, lãnh đạo công ty giữ nguyên phương án lương, song đồng ý bỏ yêu cầu hoàn trả khoản học phí của con nếu giáo viên nghỉ việc.

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Nói thêm, bà cho biết mỗi giáo viên có con học liên tục 5 năm sẽ được miễn học phí gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, một số người "lợi dụng", nghỉ việc khi con vào lớp 1. Do đó, trước đây trường phải "cài" điều khoản đền bù học phí vào hợp đồng, nhằm ổn định đội ngũ.

Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus, cơ sở trên đường Lê Văn Thiêm có 69 giáo viên; năm học trước nhận khoảng 650 trẻ. Chi phí mỗi học sinh khoảng 4,6 triệu đồng một tháng, gồm học phí và các khoản khác. Giáo viên nhận lương tháng trung bình 6,9 triệu đồng.

Trường cho rằng doanh thu ở mức "cầm chừng", nên lương giáo viên (chưa gồm ăn sáng và trưa) như trên là phù hợp.

Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus trên đường Lê Văn Thiêm, phường Thành Sen. Ảnh: Đức Hùng







Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress