Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp chưa từng có

Thế Duy cùng hơn 1,22 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Thái An.



Chưa đến 6h sáng 11/6, khi nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM vẫn còn thưa người qua lại, Thế Duy, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lê Quý Đôn, đã có mặt tại điểm thi THPT Trưng Vương.

Duy cũng như 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đang đứng trước "giờ G" của kỳ thi tốt nghiệp THPT chưa từng có - năm đầu tiên được tổ chức theo mô hình hành chính mới 34 tỉnh, thành. Đây cũng là năm ghi nhận số lượng thí sinh đông kỷ lục, tăng hơn 61.600 em so với năm 2025.

Cảm xúc lẫn lộn trước kỳ thi quyết định

Đứng trước kỳ thi đặc biệt, ngồi cùng hai người bạn thân dưới tán cây trong sân trường, Thế Duy tranh thủ mở tài liệu ôn lại những kiến thức cuối cùng của môn Ngữ văn. Môn này không phải thế mạnh của Duy.

Nam sinh cho biết thời gian qua, em chủ yếu bám sát nội dung được giáo viên hướng dẫn trên lớp để củng cố kiến thức và rèn kỹ năng làm bài. Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Duy dự định đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Mở TP.HCM và theo đuổi nhóm ngành thuộc lĩnh vực công nghệ.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, nam sinh duy trì lịch học khá dày đặc, tham gia các lớp học thêm Toán, Vật lý và Hóa học gần như kín cả tuần. Em tự tin nhất ở môn Vật lý, kỳ vọng đạt trên 7 điểm để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn.

"Em đã dành nhiều thời gian cho các môn tự nhiên nên hy vọng kết quả sẽ đúng với công sức đã bỏ ra", Duy chia sẻ trước giờ thi.

Trong khi đó, ở Hà Nội, sau 5h40, điểm thi trường THCS và THPT Lương Thế Vinh cũng đã rất đông thí sinh. Giữa thời tiết mát mẻ, Bảo Châu (học sinh trường THPT Cầu Giấy) bước vào kỳ thi với tâm thế thoải mái để có cảm hứng viết văn.

“Em không quá lo lắng dù Ngữ văn không phải môn thế mạnh nhất. Mỗi lần thi thử, em được khoảng 7-8 điểm”, Châu chia sẻ. Lần thi quyết định này, nữ sinh quyết tâm sẽ dành trên 8 điểm môn Ngữ văn để xét tuyển vào Đại học Y Hà Nội và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nữ sinh không dự đoán đề vì đã ôn tập rất kỹ, không học tủ nên bất kỳ đề thi nào, em cũng tự tin mình làm được.

Tại điểm thi THPT Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội), Trần Lâm Anh cũng khá hào hứng và tự tin khi được dự thi ngay tại "sân nhà".

"Em thấy vui vì được thi ngay tại trường học của mình", nữ sinh chia sẻ dù khoảng cách từ nhà đến điểm thi tới 12 km, phải xuất phát từ sáng sớm, em vẫn giữ được tinh thần thoải mái nhờ sự đồng hành, tiếp sức từ bố mẹ.

Với mục tiêu theo đuổi ngành Sư phạm Toán hoặc Sư phạm Vật lý, Lâm Anh tập trung xét tuyển vào đại học bằng ba môn Toán, Vật lý và Tiếng Anh. Dù vậy, nữ sinh cũng không quá lo lắng về môn Ngữ văn, vì thường đạt trên 8 điểm ở các bài thi thử.

Từ năm ngoái, đề thi Ngữ văn sẽ không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa. Lâm Anh đánh giá cao việc này vì giúp em rèn luyện tư duy sáng tạo và tránh được tình trạng học tủ.

Ở phần nghị luận văn học, nữ sinh hy vọng ngữ liệu sẽ vào tác phẩm thơ, còn phần nghị luận xã hội sẽ rơi vào các đề tài liên quan đến tuổi trẻ để dễ dàng chia sẻ quan điểm cá nhân.

Lâm Anh hy vọng ngữ liệu sẽ vào tác phẩm thơ. Ảnh: Đinh Hà.



Trong khi đó, trở lại kỳ thi tốt nghiệp THPT sau 3 năm tạm dừng với lý do cá nhân, Ngọc Anh (sinh năm 2005, TP.HCM) hồi hộp trước giờ thi môn Ngữ văn bởi năm nay, đề thi đã có nhiều đổi mới so với năm đầu em từng tham gia dự thi.

Nữ sinh cho biết em lo lắng nhất về thay đổi trong cấu trúc đề thi. Ở lần em dự thi trước, đề thường sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa, cho phép thí sinh phần nào dự đoán phạm vi ôn tập. Năm nay, đề thi sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa, đòi hỏi khả năng đọc hiểu và tư duy nhiều hơn.

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"Dù không thể đoán đề như trước, em vẫn rất mong chờ đề thi năm nay sẽ đề cập đến những vấn đề gần gũi với đời sống", Ngọc Anh dự đoán đề có thể xoay quanh những chủ đề đang được xã hội quan tâm như trí tuệ nhân tạo (AI), việc sử dụng mạng xã hội hay khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cũng là cơ hội để Ngọc Anh hiện thực hóa mục tiêu theo học ngành Tâm lý học tại một trường đại học ở TP.HCM bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, thí sinh này dành khoảng nửa năm tự ôn tập tại nhà, đồng thời theo học thêm ba lớp để củng cố kiến thức. Suốt quá trình ôn thi, Ngọc Anh vẫn duy trì công việc làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Với cô gái sinh năm 2005, việc trở lại phòng thi sau 3 năm là dấu mốc đánh dấu quyết tâm theo đuổi con đường học tập mà cô từng phải tạm gác lại.

Bản đồ tổ chức thi thay đổi

Giữa muôn vàn cảm xúc của hơn 1,2 triệu sĩ tử, kỳ thi tốt nghiệp THPT bắt đầu, đánh dấu thay đổi mang tính lịch sử đối với ngành giáo dục và đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác quản lý, tổ chức.

Với số lượng thí sinh đông kỷ lục, cả nước bố trí gần 2.500 điểm thi với gần 55.000 phòng thi; khoảng 200.000 cán bộ, công chức, viên chức được huy động tham gia phục vụ kỳ thi.

Quy mô tổ chức càng trở nên phức tạp tại các địa phương sau sáp nhập, khi số lượng thí sinh tăng cao và địa bàn quản lý trải rộng. Điều này đòi hỏi công tác phối hợp, điều hành và bảo đảm an toàn kỳ thi phải được thực hiện chặt chẽ ở mọi khâu.

Các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại điểm thi THCS&THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, sáng 11/6. Ảnh: Ngọc Bích.



Tại cuộc làm việc với Bộ GD&ĐT ngày 28/5, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đặc biệt nhấn mạnh tinh thần "tuyệt đối không chủ quan" trong tổ chức kỳ thi, nhất là trong bối cảnh quy mô địa phương tăng mạnh sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn và nguy cơ gian lận công nghệ cao ngày càng phức tạp.

Năm nay, TP.HCM vượt qua Hà Nội, trở thành địa phương có quy mô thí sinh lớn nhất cả nước sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Với hơn 142.800 thí sinh đăng ký, thành phố bố trí 248 điểm thi với gần 6.000 phòng thi, huy động hơn 23.000 cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng phối hợp tham gia công tác thi.

Việc mở rộng địa bàn cũng khiến công tác vận chuyển đề thi có nhiều thay đổi. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM, quãng đường vận chuyển đề thi xa nhất trước đây chỉ khoảng 50 km, nay tăng lên gần 200 km. Lần đầu tiên, thành phố xây dựng phương án vận chuyển đề thi bằng đường hàng không tới đặc khu Côn Đảo nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật và kịp thời.

Trong khi đó, Hà Nội có khoảng 129.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp năm nay, tăng hơn 5.000 em so với năm trước và đông thứ hai cả nước. Thành phố đã thành lập 222 điểm thi với gần 5.900 phòng thi; điều động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi.

Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa quan trọng bởi điểm thi này là cơ sở để đánh giá kết quả học tập của người học, chất lượng dạy học ở bậc phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp THPT và là căn cứ để các trường đại học, cao đẳng xét tuyển đầu vào.

Vì vậy, bộ trưởng yêu cầu ngành giáo dục cùng các bộ, ngành, địa phương nỗ lực nhằm đảm bảo kỳ thi công bằng, khách quan.

Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước sẽ làm bài thi môn Ngữ văn ở hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Sau khi hoàn thành môn Ngữ văn, thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán vào chiều 11/6. Sáng 12/6, thí sinh sẽ làm hai bài thi tự chọn, mỗi môn là 50 phút. Mỗi buổi thi, thí sinh có mặt tại điểm thi/phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.

Tác giả: Ngọc Bích - Thái An

Nguồn tin: znews.vn