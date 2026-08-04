Hơn 100 người bị bắt cóc ở Nigeria

Binh sĩ và cảnh sát Nigeria gác tại Mando, bang Kaduna. Ảnh tư liệu (minh họa): AFP/TTXVN

Theo lời nhân chứng, các tay súng lái xe máy vào làng Kasuwar Daji ở khu vực Kaura Namoda vào khoảng nửa đêm 1/8 và bắt cóc hơn 100 người, Sau đó, chúng thả một số người nhưng hiện vẫn còn bắt giữ ít nhất 52 con tin, gồm cả trẻ em.

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Trước khi thực hiện vụ bắt cóc trên, nhóm tay súng đã tấn công một căn cứ quân sự ở ngoại ô nhưng bị các binh sĩ đẩy lùi. Người phát ngôn quân đội cho biết một binh sĩ và một cảnh sát đã bị sát hại.

Bắt cóc đòi tiền chuộc lâu nay đã trở thành nguồn thu nhập chính của các nhóm vũ trang ở Nigeria. Bang Zamfara là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tình trạng này ở khu vực Tây Bắc.

Tác giả: Trần Quyên

Nguồn tin: Báo Tin tức