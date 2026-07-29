Hơn 100 hồ, đập ở Hà Tĩnh bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 348 đập, hồ chứa nước thủy lợi, với dung tích chứa trên 1,6 tỉ m³ nước, trong đó có 324 hồ dung tích từ 50.000 m³ trở lên. Phần lớn các hồ chứa tại Hà Tĩnh được đầu tư xây dựng từ trước năm 1975, đến nay đã đưa vào vận hành, khai thác trên 50 năm, đặc biệt là các đập, hồ chứa có dung tích vừa và nhỏ đến nay đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân ở vùng hạ du.

Phần lớn các hồ chứa tại Hà Tĩnh được đầu tư xây dựng từ trước năm 1975, đến nay đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân ở vùng hạ du.



Nhiều công trình đang xuống cấp nghiêm trọng như: hồ Nước Đỏ, đập Khe Ruộng (xã Hương Đô), hồ Đá Bạc (xã Hương Bình), hồ Khe Hao (xã Đồng Lộc), hồ An (xã Vũ Quang), đập Nhâm Xá (phường Nam Hồng Lĩnh), đập Nhạc Quan (xã Hương Xuân)...

Thực trạng này đang tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần.

"Để có phương án ứng phó đảm bảo an toàn công trình trong điều kiện chưa được đầu tư thích đáng, đề nghị các địa phương, các đơn vị được giao trực tiếp quản lý các công trình, phải chuẩn bị tất cả các phương án ứng phó đảm bảo an toàn", ông Trần Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

... Tình trạng xói lở tại đập Khe Giao.



Từ năm 2020 đến nay, Hà Tĩnh đã triển khai sửa chữa, nâng cấp được 35 hồ chứa thủy lợi với tổng kinh phí trên 350 tỉ đồng, góp phần nâng cao năng lực công trình và bảo đảm an toàn trong khai thác, vận hành.

Tuy nhiên, kết quả rà soát hiện trạng toàn tỉnh vẫn còn hơn 100 đập, hồ chứa thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn nhưng chưa có nguồn lực để đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV