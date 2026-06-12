“Hồi sinh” khu biệt thự 370 tỷ đồng nằm hoang lạnh bên bờ biển Hà Tĩnh

Nhân lúc thời tiết nắng ráo, chủ đầu tư đã tập trung máy móc, công nhân tiếp tục thi công dự án dự án Tổ hợp du lịch khách sạn, nhà hàng và vui chơi giải trí biển Lộc Hà (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) sau khi được UBND tỉnh phê duyệt lần điều chỉnh chủ trương với mức vốn tăng lên 446,9 tỷ đồng và gia hạn tiến độ thêm 24 tháng.
Dự án này do Công ty CP Tập đoàn Hà Mỹ Hưng làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 370 tỷ đồng. Dự án quy hoạch gồm: 25 căn biệt thự, khách sạn 9 tầng tiêu chuẩn 4 sao, khu bungalow, nhà hàng, khu vui chơi giải trí và các hạng mục phụ trợ trên diện tích hơn 3,5 ha. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.
Do dự án chậm tiến độ nhiều năm, một số căn nhà biệt thự nghỉ dưỡng chỉ mới xây dựng xong phần thô, ngổn ngang, nhếch nhác. Khu vực khuôn viên, sân bãi của dự án dùng để tập kết vật liệu, do lâu ngày không thi công nên cỏ cây mọc um tùm như bãi hoang. Tình trạng này không chỉ gây lãng phí nguồn lực đất đai mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan và môi trường đầu tư khu vực ven biển Hà Tĩnh.
Trao đổi với phóng viên Người Đưa tin, ông Tô Huy Phương, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hà Mỹ Hưng, cho biết lý do dự án bị chậm tiến độ là do thời gian thực hiện trúng vào mùa dịch Covid-19. Đồng thời, đơn vị cũng có văn bản gửi các cơ quan chức năng để xin điều chỉnh lại một số hạng mục tại dự án.
“Chúng tôi cũng muốn hoàn thành dự án bởi càng để lâu thì càng thiệt hại về kinh tế. Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh nên đơn vị đang tập trung máy móc, công nhân để tiến hành thi công trở lại. Mấy ngày trước, do thời tiết không thuận lợi nên đơn vị vẫn chưa triển khai được nhiều, nhưng thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung thi công, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ đề ra”, ông Phương nói.
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Theo công văn số 07/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Tổ hợp du lịch khách sạn, nhà hàng và vui chơi giải trí biển Lộc Hà, dự án vẫn giữ nguyên định hướng phát triển tổ hợp du lịch nhưng có sự thay đổi về quy mô diện tích (hơn 3,3 ha) và tổng mức đầu tư, được nâng lên khoảng 446,9 tỷ đồng. Các hạng mục chính bao gồm khách sạn 9 tầng 4 sao, bungalow 3 tầng, nhà hàng ẩm thực kết hợp khách sạn nghỉ dưỡng 3 tầng, sân thể thao, bể bơi, khu vui chơi trẻ em và các công trình phụ trợ.
Về phía chính quyền địa phương, ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà cho biết thêm, đây là một trong những dự án được kỳ vọng sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo của bãi biển Lộc Hà, cũng như thúc đẩy phát triển du lịch.
Trước đó, dự án từng rơi vào tình trạng chậm tiến độ kéo dài, hạ tầng dang dở, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh. Chính quyền địa phương đã tích cực rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, đồng thời kêu gọi nhà đầu tư nhanh chóng triển khai.
“Việc tái khởi động dự án không chỉ góp phần tránh lãng phí nguồn lực đất đai mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong khu vực”, Chủ tịch xã Lộc Hà cho hay.
Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn