“Hồi sinh” khu biệt thự 370 tỷ đồng nằm hoang lạnh bên bờ biển Hà Tĩnh

“Chúng tôi cũng muốn hoàn thành dự án bởi càng để lâu thì càng thiệt hại về kinh tế. Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh nên đơn vị đang tập trung máy móc, công nhân để tiến hành thi công trở lại. Mấy ngày trước, do thời tiết không thuận lợi nên đơn vị vẫn chưa triển khai được nhiều, nhưng thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung thi công, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ đề ra”, ông Phương nói.