Học sinh lớp 4 đạt IELTS 8.0

Việt Bảo đạt 8.5 điểm Listening (Nghe), 8.0 điểm Speaking (Nói), 7.5 điểm Reading (Đọc) và 7.0 điểm Writing (Viết), qua đó đạt Overall Band Score 8.0. Em là một trong số những thí sinh nhỏ tuổi nhất được ghi nhận đạt mức điểm này.

Khi nhận kết quả, Việt Bảo vui nhưng cho biết hơi tiếc vì điểm Reading thấp hơn mức em thường đạt được khi luyện tập.

Mẹ của Việt Bảo, chị Nguyễn Phương Thúy, chia sẻ gia đình không xem IELTS là một mục tiêu bắt buộc trong độ tuổi này. "Việc cho Việt Bảo đi thi là một cơ hội để con thử thách bản thân, xây dựng sự tự tin và có thêm những trải nghiệm mới", chị Thúy nói.

Nguyễn Hùng Việt Bảo nhận điểm IETLS 8.0. Ảnh: NVCC

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Nguyễn Hùng Việt Bảo nhận điểm IETLS 8.0. Ảnh: NVCC

Việt Bảo sinh ra và lớn lên tại Việt Nam trước khi cùng gia đình sang Đức sinh sống. Hiện em có thể sử dụng đồng thời 3 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Đức trong học tập cũng như trong cuộc sống. Hàng ngày cậu bé 10 tuổi này dành ưu tiên chính cho việc học tập ở trường, đồng thời duy trì các sở thích cá nhân và tham gia nhiều hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi. Việc làm quen và ôn luyện IELTS chỉ bắt đầu vài tháng trước ngày thi và được duy trì ở mức độ vừa phải.

Gia đình cho biết Việt Bảo được tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ thông qua sách, phim hoạt hình và các nội dung về khoa học, khám phá thế giới. Theo thời gian, ngôn ngữ này dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, giúp em

... Việt Bảo học tiếng Anh qua việc đọc sách, xem phim. Ảnh: NVCC

Theo Việt Bảo, Writing là kỹ năng em cảm thấy khó nhất trong kỳ thi IELTS vì phần thi này không chỉ đòi hỏi khả năng sử dụng ngôn ngữ mà còn yêu cầu thí sinh phải thể hiện quan điểm, phát triển ý tưởng và trình bày lập luận rõ ràng, mạch lạc trong thời gian giới hạn.

Em cũng không dành không nhiều thời gian cho việc học và luyện đề. Thay vào đó, Việt Bảo duy trì thói quen đọc sách, tìm hiểu những chủ đề mình yêu thích bằng tiếng Anh mỗi ngày. Quá trình này giúp cậu bé dần mở rộng vốn từ vựng, khả năng diễn đạt cũng như tích lũy kiến thức nền phục vụ cho việc đọc hiểu và viết.

Việt Bảo cho biết các tài liệu luyện thi chủ yếu giúp em làm quen với dạng bài và yêu cầu của kỳ thi IELTS. Còn kỹ năng Reading và Listening được em bồi đắp chủ yếu thông qua việc đọc sách, tiếp cận các nội dung về khoa học, khám phá thế giới và những lĩnh vực mà em quan tâm bằng tiếng Anh.

Việt Bảo sử dụng thành thạo ba ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Đức. Ảnh: NVCC

Trong phần thi Speaking, Việt Bảo cho biết em xem giám khảo như một người đang trò chuyện cùng mình nên trả lời khá tự nhiên dựa trên suy nghĩ, trải nghiệm và vốn hiểu biết của bản thân. Em tập trung cố gắng diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và chủ động mở rộng câu trả lời.

Theo gia đình, kết quả IELTS 8.0 là sự hội tụ nhiều yếu tố: khả năng tiếp thu của chính em, quá trình tiếp xúc thường xuyên với tiếng Anh trong học tập và cuộc sống hằng ngày, cùng với sự đồng hành và khuyến khích từ gia đình.

"Dù rất vui về thành tích này, nhưng đây chỉ một cột mốc trên hành trình học tập của Việt Bảo. Điều chúng tôi quan trọng hơn là con phát huy được niềm yêu thích học hỏi, sự chủ động khám phá và tinh thần không ngại thử thách trên hành trình trưởng thành của mình", mẹ Việt Bảo cho biết.

Tác giả: Yên Chi

Nguồn tin: vnexpress.net