Hoán đổi ngày làm việc, dịp Quốc khánh nghỉ 5 ngày

Theo thông báo của Bộ Nội vụ, công chức, viên chức hoán đổi ngày làm việc thứ hai 31/8 đi làm bù thứ bảy 22/8 của tuần trước đó. Kỳ nghỉ từ thứ bảy 29/8 đến hết thứ tư 2/9.

Kỳ nghỉ Quốc khánh từ 29/8 đến hết 2/9. Đồ họa: Tạ Lư

Cơ quan nghỉ lịch như trên sắp xếp làm việc hợp lý để công việc không bị gián đoạn, cử người ứng trực xử lý việc đột xuất. Đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì căn cứ kế hoạch để bố trí lịch nghỉ phù hợp. Bộ ngành, địa phương chủ động biện pháp phát triển sản xuất, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường dịp Quốc khánh.



Người lao động trong doanh nghiệp không chịu sự điều chỉnh của lịch trên thì chủ sử dụng tự quyết định phương án nghỉ lễ thứ tư ngày 2/9 và chọn một trong hai ngày thứ ba 1/9 hoặc thứ năm ngày 3/9; đồng thời thông báo lịch nghỉ cho lao động ít nhất 30 ngày trước khi thực hiện. Song Bộ Nội vụ khuyến khích áp dụng lịch nghỉ chung, thực hiện thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

... Người dân Hà Nội chụp ảnh kỷ niệm dịp 80 năm Quốc khánh, tháng 9/2025. Ảnh: Phạm Dự

Việt Nam hiện có 11 ngày nghỉ lễ chính thức, gồm Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Âm lịch 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30/4 một ngày và 1/5 một ngày, Quốc khánh 2 ngày. Bộ Nội vụ đang đề xuất bổ sung ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương nhằm thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và Nghị quyết của Quốc hội hồi tháng 4. Nếu được thông qua, số ngày nghỉ chính thức trong năm tăng lên 12.





Tác giả: Hồng Chiêu

Nguồn tin: vnexpress.net