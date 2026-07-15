Hoa hậu, á hậu, ca sĩ, nhà thiết kế, KOL... Việt và những vụ án gây chấn động dư luận

Trong mấy năm gần đây, làng giải trí Việt liên tục chứng kiến nhiều vụ việc gây xôn xao khi hàng loạt nghệ sĩ, hoa hậu, KOL và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội vướng vòng lao lý.

Nếu trước đây, các vụ việc chủ yếu xoay quanh những ồn ào đời tư hoặc vi phạm hành chính, thì từ năm 2024 đến nay, nhiều trường hợp đã bị khởi tố, bắt tạm giam hoặc đưa ra xét xử trong các vụ án hình sự liên quan đến ma túy, hàng giả, lừa dối khách hàng, buôn lậu và các tội phạm kinh tế.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng hơn một năm trở lại đây, danh sách những người nổi tiếng bị xử lý hình sự đã trải rộng ở nhiều lĩnh vực, từ sắc đẹp, âm nhạc, thời trang đến mạng xã hội, cho thấy các vụ án không còn là những trường hợp cá biệt mà xuất hiện ở nhiều nhóm ngành nghề khác nhau.

6 tháng đầu năm 2026, liên tiếp sao Việt vướng vòng lao lý

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, nhiều vụ án lớn thu hút sự quan tâm của dư luận đã ghi nhận sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc trong giới giải trí, từ ca sĩ đến doanh nhân, người đẹp từng đạt danh hiệu tại các cuộc thi nhan sắc.

Tháng 5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật) để điều tra vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải. Đến ngày 16/5, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố, tạm giam Miu Lê cùng Vũ Khương An về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ca sĩ Miu Lê bị bắt gây chấn động dư luận - Ảnh: Công an Hải Phòng

Cũng trong tháng 5, Công an TP.HCM triệt phá một chuyên án ma túy quy mô lớn và khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Đinh Long Nhật cùng ca sĩ Sơn Ngọc Minh- cựu thành viên nhóm V.Music, để điều tra các hành vi liên quan đến ma túy. Chuyên án được đánh giá có quy mô lớn, với nhiều đối tượng bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia và khởi tố thêm nhiều bị can. Trong số này có một nữ doanh nhân từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Mrs Universe 2022, người được công chúng biết đến khi sáng lập một thương hiệu chuyên thiết kế, chế tác vương miện cho nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước.

Bà Hoàng Thị Thanh Nga bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia (Ảnh: Vietnamnet)

Trước khi bị khởi tố, bà Hoàng Thị Thanh Nga từng được giới nhan sắc nhắc đến với biệt danh "bà trùm vương miện" người đứng sau nhiều thiết kế vương miện cho các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi tại Việt Nam.

Theo cơ quan điều tra, vụ án không chỉ liên quan đến các cá nhân trong giới kinh doanh kim cương mà còn mở rộng đến nhiều doanh nghiệp, chủ tiệm vàng cùng các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý. Đây được xem là một trong những chuyên án kinh tế lớn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Từ ma túy đến hàng giả, buôn lậu: Phạm vi các vụ án ngày càng mở rộng

Nếu năm 2026 ghi nhận những vụ án mới, thì năm 2025 được xem là giai đoạn đặc biệt khi hàng loạt người nổi tiếng đồng loạt xuất hiện trong các quyết định tố tụng.

Gây chú ý nhất là vụ án liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục cùng nhiều bị can khác để điều tra các sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty Cổ phần Asia Life.

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Đây là một trong những vụ án nhận được sự quan tâm lớn bởi các nhân vật liên quan đều sở hữu sức ảnh hưởng mạnh trên mạng xã hội và từng tham gia quảng bá sản phẩm tới đông đảo người tiêu dùng.

Bênh cạnh đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu Shop, để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Cơ quan CSĐT khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”). Ảnh CAND

Cũng trong năm 2025, giới thời trang bất ngờ trước thông tin nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị khởi tố trong vụ án liên quan đến ma túy. Còn rapper Bình Gold bị bắt để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Những vụ việc này tiếp tục nối dài danh sách người nổi tiếng vướng vòng lao lý, đồng thời đặt ra nhiều tranh luận về trách nhiệm và sức ảnh hưởng của các nhân vật công chúng.

Xa hơn, năm 2024 chứng kiến vụ án ma túy liên quan đến ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea Aybar (An Tây). Cả hai bị khởi tố về các hành vi liên quan đến tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sau khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra chuyên án ma túy tại TP.HCM.

Cùng năm, ca sĩ Chu Bin cũng bị bắt để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, năm 2023, cựu diễn viên Lệ Hằng bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy. Diễn viên hài Hữu Tín bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sau vụ án xảy ra từ năm 2022.

Diễn viên hài Hữu Tín lĩnh ãn tù hơn 7 năm (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Bên cạnh đó, ca sĩ Châu Việt Cường bị tuyên phạt 13 năm tù về các tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy sau vụ án gây chấn động dư luận xảy ra năm 2018.

Có thể thấy, nếu như trước đây, các vụ việc liên quan người nổi tiếng chủ yếu tập trung ở nhóm hành vi sử dụng hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì những năm gần đây, phạm vi các vụ án đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng hóa, lừa dối khách hàng hay các tội phạm về kinh tế.

Điều này phản ánh xu hướng xử lý ngày càng quyết liệt của cơ quan chức năng đối với các hành vi vi phạm pháp luật, bất kể người vi phạm hoạt động trong lĩnh vực nào hay có mức độ nổi tiếng ra sao.

Mỗi vụ án không chỉ tạo ra tác động lớn đối với sự nghiệp và hình ảnh của cá nhân liên quan mà còn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Với những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí và có sức ảnh hưởng tới công chúng, các vụ việc cũng trở thành lời nhắc nhở về trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật cũng như gìn giữ uy tín đã được xây dựng qua nhiều năm hoạt động.

Tác giả: Phương Anh (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn