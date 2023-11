Hố tử thần rộng 15m2 'nuốt' vườn nhà dân ở Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Video: Hố tử thần nuốt vườn của người dân ở Hà Tĩnh

Sáng 24/11, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Đăng Phú – Chủ tịch UBND xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện hố sụt lớn, phạm vi ảnh hưởng lên đến 50m2.

“Sau khi nhận tin báo về vụ việc, lãnh đạo xã đã có mặt tại hiện trường, tôi đang cho lực lượng căng dây đảm bảo an toàn. Theo thông tin ban đầu, hố sụt sâu khoảng 3m, rộng 15m2, phạm vi bị ảnh hưởng lên đến 50m2”, đại diện UBND xã thông tin thêm.

Theo ghi nhận của PV VTC News, hiện có 2 nhà dân tại thôn 5, xã Hòa Hải bị nứt nền, tường nhà, đổ hẳn về phía miệng hố, trong đó có 1 hộ sắp sập chuồng trâu. Phía dưới miệng hố có nhiều cây cối, đồ dùng của bà con bị cuốn theo.

Hố sụt nuốt nhiều cây cối, chuồng trâu của người dân. (Ảnh: Quốc Huy)

Ông Nguyễn Duy Hùng (thôn 5, xã Hòa Hải) cho biết, khoảng 8h30 khi gia đình đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng ầm lớn, rung chuyển nhà cửa khiến mọi người hốt hoảng. Chạy ra khỏi nhà xem thì phát hiện hố sụt lớn đã nuốt chửng góc vườn và nhiều cây cối.

“Nhà và chuồng trâu của tôi đã nghiêng hẳn về chiếc hố. Từ tối qua đến sáng nay gia đình tôi không dám ở trong nhà. Vị trí đất bị sụt xuống là đất thổ cư, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra hiện tượng như vậy”, ông Hùng lo lắng.

Hiện UBND xã Hòa Hải đang báo cáo lên huyện và ngành chức năng để có phương án xử lý, tìm hiểu nguyên nhân vụ sụt lún.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường:

"Hố tử thần" xuất hiện sau sau tiếng ầm lớn trong tối 23/11.

Móng nhà dân đã nghiên hẳn về chiếc hố.

Nhiều vị trí bị hở hàm ếch và những vết nứt đang ngày càng lan rộng.

Vết nứt xé nền nhà dân khiến nhiều người lo lắng.

Tác giả: TRỌNG TÙNG - QUỐC HUY

Nguồn tin: Báo VTC News