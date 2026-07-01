Hỗ trợ khoảng 128.000 tỷ đồng cho 34 tỉnh, thành thực hiện sáp nhập tỉnh, xã

Sáng 1/7, tại Hội nghị Sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trình bày tham luận về Đánh giá hiệu quả vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp qua thực tiễn triển khai của ngành Tài chính.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Đảng bộ Bộ Tài chính hiện là Đảng bộ cấp trên cơ sở với hơn 51.000 đảng viên, có chức năng nhiệm vụ tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, từ tài chính, ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển đến thị trường vốn và một số lĩnh vực khác.

Mặc dù đối mặt với sự thay đổi lớn về quy mô và cơ cấu, Bộ Tài chính đã nhanh chóng sắp xếp lại bộ máy, giảm khoảng 3.600 đầu mối từ trung ương đến địa phương (tương đương 37%), đồng thời giảm mạnh về số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế theo đúng chủ trương của Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Media Quốc hội).

Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, sau 1 năm triển khai, mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp của ngành Tài chính đã vận hành cơ bản ổn định, thông suốt, phát huy hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Hệ thống cơ quan tài chính và cơ quan ngành dọc được tinh chỉnh bảo đảm tiêu chí "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm", không phát sinh tầng nấc trung gian, giúp các hoạt động quản lý không bị gián đoạn trong bối cảnh chuyển đổi mô hình.

Qua thực tiễn triển khai của ngành Tài chính sau 1 năm đã ghi nhận những kết quả nổi bật trên 5 khía cạnh trọng tâm. Một là về thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trách nhiệm liên thông giữa 3 cấp. Bộ Tài chính đã triển khai phân cấp, phân quyền về chính quyền địa phương tổng số là 383 nhiệm vụ, bao gồm 165 nhiệm vụ về phân cấp phân quyền và 218 nhiệm vụ về phân định thẩm quyền.

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Trong đó, trọng tâm là chuyển 205 nhiệm vụ từ cấp huyện xuống cấp xã. Các quy định hiện hành cơ bản bảo đảm tính khả thi phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền 3 cấp. Hoạt động quản lý nhà nước của ngành Tài chính tại địa phương được triển khai tương đối ổn định thông suốt.

Hai là về thủ tục hành chính. Bộ Tài chính đã cắt giảm, đơn giản hóa 82,84% thủ tục hành chính và 38,29% điều kiện kinh doanh, cắt giảm 52,24% chi phí và 53,88% thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Số thủ tục hành chính giải quyết tại Bộ Tài chính và các đơn vị của Bộ ở Trung ương là 24,42%, đáp ứng yêu cầu.

Ba là bảo đảm nguồn lực tài chính, ngân sách. Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu trình cấp có thẩm quyền sắp xếp cân đối nguồn ngân sách Trung ương để hỗ trợ đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện chính sách, chế độ cho cán bộ công chức nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định 178 của Chính phủ.

Trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026, Bộ Tài chính đã kiến nghị tăng 3% bổ sung cân đối cho địa phương, tương đương gần 7.000 tỷ đồng để các địa phương có thêm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ quan trọng, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến vận hành mô hình chính quyền 3 cấp.

Bốn là, quản lý tài sản công hiệu quả. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, 100% cơ quan sau sắp xếp đều có trụ sở làm việc; 100% xã mới được trang bị đầy đủ thiết bị và ít nhất 01 ô tô công tác. Bộ cũng đã chủ trì trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 31 (ngày 24/6/2026) về cơ chế chính sách đặc thù để đẩy nhanh tiến độ xử lý nhà đất dôi dư theo trình tự thủ tục rút gọn.

Năm là chuyển đổi số toàn diện. Tham luận nêu rõ, từ ngày 1/7/2025, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ đã được đồng bộ trên hệ thống thông tin, bảo đảm vận hành thông suốt, không ách tắc.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn