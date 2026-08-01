HLV Kim khó chịu với Đình Bắc

HLV Kim Sang-sik có vẻ mặt không hài lòng với Đình Bắc sau khi rút số 9 ra khỏi sân ngay phút 40 trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Singapore.

HLV Kim Sang-sik rút Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách số lần ghi dấu giày vào bàn thắng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, ngay phút 41 trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Singapore tại lượt hai bảng A, ASEAN Cup khi tỷ số vẫn đang là 0-0, để nhường chỗ cho Nguyễn Tài Lộc. Khi rời sân, Đình Bắc bắt tay nhưng đi thẳng vào cabin kỹ thuật và không nhìn mặt HLV Kim. Thuyền trưởng tuyển Việt Nam nhăn mặt với cậu học trò 22 tuổi.

Ở trận đấu này, Tài Lộc đã trở lại sau khi bỏ lỡ trận ra quân gặp tuyển Timor-Leste, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn sử dụng bộ ba tấn công Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Tuy nhiên, HLV Kim gây bất ngờ khi rút Đình Bắc ra sớm. Chỉ cần đợi thêm khoảng hơn 4 phút nữa, tuyển Việt Nam sẽ không bị tính sử dụng số lần thay người. Theo luật, mỗi đội có 5 quyền thay người mỗi trận, nhưng chỉ được thay tối đa trong 3 lần, các lần thay người trong quãng nghỉ giữa hiệp không bị tính.

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Trong 40 phút trên sân Mỹ Đình, Đình Bắc chỉ chuyền 4 đường, 3 trong số đó chính xác, không có bất kỳ đường chuyền tạo cơ hội nào. Cầu thủ quê Nghệ An sút 4 lần nhưng không một lần trúng khung thành tuyển Singapore. Ngoài ra, Đình Bắc có một số lần chạy trùng vị trí với Xuân Son.

Màn trình diễn ở hai trận đấu liên tiếp của Đình Bắc trái ngược hoàn toàn. Trận trước, anh nhận giải cầu thủ hay nhất trận. Nhưng lần đầu tiên thi đấu trên sân nhà tại ASEAN Cup là kỷ niệm đáng quên với tiền đạo đang có phong độ cao nhất tuyển Việt Nam.

Tác giả: Phúc Hậu

Nguồn tin: znews.vn