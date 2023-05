Hình ảnh "khác thường" của nữ cựu đại úy từng gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất

Pháp luật

Khác với hình ảnh to tiếng chửi bới, xúc phạm nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất từng gây xôn xao dư luận, cựu đại úy công an Lê Thị Hiền tại phiên toà nhỏ nhẹ, thành khẩn khai báo, liên tục xin hội đồng xét xử giảm án "để về nuôi con nhỏ"