Hiệu trưởng bị khởi tố vì liên quan cá độ bóng đá

Hơn 2 tuần sau khi ông Hồng, 48 tuổi, bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, hôm qua, UBND xã Nhân Hòa đã ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng trường THCS Đỉnh Sơn, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông này.

Một hiệu phó được giao phụ trách tạm thời công việc của trường.

Trường THCS Đỉnh Sơn, đóng ở xã Đỉnh Sơn cũ, nay là xã Nhân Hòa - nơi ông Hồng làm hiệu trưởng. Ảnh: Quốc Huy

...

Ngày 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với công an các xã Anh Sơn, Yên Xuân, phường Quỳnh Mai và một số địa phương trên cả nước, bắt 13 người trong hai nhóm đánh bạc do Nguyễn Quý Cường, 37 tuổi, trú TP Huế và Nguyễn Duy Sỹ, 48 tuổi, trú xã Nhân Hòa, cầm đầu.

Việc đánh bạc được thực hiện qua tài khoản tổng cá độ từ nước ngoài, sau đó chia nhỏ thành nhiều nhánh thấp hơn để giao lại cho những người cầm đầu ở Việt Nam tổ chức cá cược qua mạng. Nhà chức trách cáo buộc, tính từ ngày 11/6 - thời điểm diễn ra FIFA World Cup 2026, đến lúc bị triệt phá, tổng số tiền hai nhóm sử dụng để giao dịch là hơn 6,6 tỷ đồng.

Ông Hồng bị xác định có liên quan đường dây này. Ông từng nhiều năm làm hiệu trưởng một số trường THCS trên địa bàn huyện Anh Sơn (cũ).

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net