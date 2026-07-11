Hiện trường vụ lật ca nô chở hơn 30 khách du lịch ở Phú Quốc, nhiều người thương v.o.ng

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 11/7, chiếc canô chở khoảng 30 du khách đa số là người nước ngoài bị lật gần Hòn Mây Rút Ngoài, đặc khu Phú Quốc. Phát hiện phương tiện lật úp, nhiều tàu du lịch hoạt động gần đó nhanh chóng đến ứng cứu.

Your browser does not support the video tag.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, vụ việc xảy ra khi biển có sóng to, khiến nhiều hành khách rơi xuống nước. Lực lượng chức năng Phú Quốc đang khẩn trương cứu hộ, quăng phao và dùng mô tô nước chở nạn nhân vào bờ.

Trên bờ, người dân và đội cứu hộ sơ cấp cứu nhiều người, một số nạn nhân trong tình trạng bất động. Theo nguồn tin, đoàn khách có thể đến từ Ấn Độ; nguyên nhân ban đầu nghi do sóng lớn gây lật.

Trao đổi với VTC News, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang xác nhận với phóng viên VTC News về việc có vụ tai nạn đường thủy xảy ra ngoài khơi thuộc vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc. Chiếc ca nô này chở hàng chục khách du lịch và có người thiệt mạng.

... Hiện trường cứu hộ cho thấy, khu vực ca nô bị lật có sóng to, gió lớn.

Trên bờ, người dân và đội cứu hộ sơ cấp cứu nhiều người, một số nạn nhân trong tình trạng nguy kịch

"Lực lượng chức năng ở Phú Quốc báo cáo có nhiều nạn nhân thiệt mạng. Chúng tôi đang ra đảo để thực hiện công tác cứu hộ", một lãnh đạo Công an tỉnh An Giang nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, công tác cứu hộ đang được triển khai khẩn trương. Nhiều thi thể nạn nhân được đưa vào ghềnh đá gần hiện trường.

Hiện, công tác tìm kiếm cứu nạn đang tiếp tục diễn ra. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Nam An (t/h)

Nguồn tin: Phụ nữ mới