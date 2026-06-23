Hàng xóm v.á.c d.a.o đối đầu vì lối vào nghĩa trang

VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Tùng và Lê Văn Đông về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 24/3/2026, tại nghĩa trang Rộc Ao, thôn Đông Biên, xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh. Trong lúc nhóm người thân đang thi công lăng mộ dòng họ Trần thì xảy ra tranh chấp gay gắt với Trần Văn Tùng (SN 1988, trú cùng thôn) về phương án mở rộng lối đi chung.

Thấy thái độ của Tùng căng thẳng, ông Lê Văn Đông (SN 1971, trú cùng thôn) đi lại can thiệp thì bị Tùng dùng tay đấm vào mặt. Được mọi người can ngăn, Tùng và ông Đông tự lấy xe máy ra về.

Hình ảnh KSV và ĐTV tống đạt các Quyết định tố tụng đối với các bị can.



Do bực tức, Trần Văn Tùng về nhà lấy một con dao mác đi bộ quay lại tìm ông Đông. Chạm mặt nhau trên đường, Tùng truy đuổi ép ông Đông phải chạy xe máy vào sân nhà chốt cổng sắt. Tùng đứng ngoài dùng dao đập cửa thách thức: "Mày muốn chết à, ra đây tao cho mày chết". Bị khiêu khích, ông Đông chạy vào sân lấy một con dao tày mở cổng lao ra đánh nhau với Tùng.

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Hậu quả của màn hỗn chiến khiến cả hai bị chấn thương nặng ở vùng tay. Tùng bị đứt gân duỗi ngón IV bàn tay phải (tỷ lệ thương tật 2%), còn ông Đông bị gãy đốt 1 ngón II bàn tay phải và xước da cánh tay trái (tỷ lệ thương tật 2%). Sau xô xát, Tùng tháo chạy, ông Đông nhặt một thanh sắt vuông dài 2m đuổi theo thêm 20m rồi mới quay về.

Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 7/5/2026, cả hai đối tượng đều có đơn tự nguyện không yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi gây thương tích cho nhau. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Tuy nhiên, kết quả giám định hung khí của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh. Con dao của Lê Văn Đông sử dụng và Trần Văn Tùng sử dụng là dao sắc nhọn, đều thuộc Phụ lục 5 “Danh mục dao có tính sát thương cao” của Thông tư 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an. Theo quy định mới của Luật số 42/2024/QH15, các loại dao này khi sử dụng với mục đích xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người trái pháp luật thì được xác định là vũ khí quân dụng.

Ngày 16/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án và Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Tùng và Lê Văn Đông về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can.

Hiện, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Tùng và Lê Văn Đông về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Anh Bắc

Nguồn tin: Báo Công Lý