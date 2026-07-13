Hai thiếu niên 14 tuổi định sống như vợ chồng sau thời gian quen nhau qua mạng: Hai gia đình lập tức báo công an

Ngày 12/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Lũng Phìn đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, cấp ủy, Ban Quản lý thôn và các tổ chức đoàn thể xã kịp thời tuyên truyền, vận động một trường hợp có dấu hiệu tổ chức tảo hôn trên địa bàn.

Theo đó, hai cháu G.M.S và S.T.C (cùng sinh năm 2012 và đều trú tại thôn Há Đề, xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang) quen biết nhau qua mạng xã hội. Do nhận thức pháp luật và tâm sinh lý ở lứa tuổi vị thành niên còn hạn chế, hai cháu đã đưa nhau về nhà và có ý định chung sống như vợ chồng.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, hai cháu và gia đình đã nhận thức rõ vấn đề, cam kết không để các cháu tiếp tục chung sống với nhau; đưa các cháu trở về gia đình để tiếp tục học tập, rèn luyện



Khi phát hiện sự việc, hai bên gia đình đã chủ động báo cáo, đề nghị chính quyền địa phương và Công an xã Lũng Phìn phối hợp tuyên truyền, giải thích, vận động để các cháu nhận thức rõ quy định của pháp luật và những hệ lụy của tảo hôn.

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Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lũng Phìn đã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, cấp ủy, Ban Quản lý thôn và các tổ chức đoàn thể tiến hành xác minh, làm rõ và xác định hành vi của các bên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự hoặc xử phạt vi phạm hành chính. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; đồng thời phân tích những tác động, hệ lụy của việc tảo hôn đối với sức khỏe, học tập và tương lai của các cháu cũng như đối với gia đình và xã hội.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, hai cháu và gia đình đã nhận thức rõ vấn đề, cam kết không để các cháu tiếp tục chung sống với nhau; đưa các cháu trở về gia đình để tiếp tục học tập, rèn luyện. Hai gia đình cũng thống nhất, khi các cháu đủ điều kiện kết hôn theo quy định của pháp luật và vẫn còn tình cảm, sẽ thực hiện đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quan tâm, nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tâm sinh lý của con em mình; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, định hướng các cháu tập trung học tập, rèn luyện, tránh yêu sớm, chung sống như vợ chồng khi chưa đủ tuổi, góp phần ngăn ngừa tình trạng tảo hôn, xây dựng đời sống văn hóa và bảo đảm sự phát triển toàn diện của thanh thiếu niên trên địa bàn.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn