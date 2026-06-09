Hai thanh niên bị đánh hội đồng tại đám cưới, một người tử vong

Sáng 9/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Quang (SN 1990), Nguyễn Văn Ánh (SN 1989) và Võ Ngọc Thuận (SN 1987, cùng xã Sơn Cẩm Hà) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Được biết trưa ngày 7/6, anh L.Q.T (SN 2001, trú xã Việt An) cùng bạn là anh H.V.B (SN 2001) đến dự đám cưới tại nhà người quen ở xã Sơn Cẩm Hà. Khoảng 15h cùng ngày, sau khi tan tiệc, anh H.V.B xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên địa phương và bị nhiều người đuổi đánh.

Thấy anh H.V.B bị tấn công, anh L.Q.T chạy đến can ngăn nhưng lập tức bị nhóm thanh niên trên vây đánh trọng thương. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, tuy nhiên đến khoảng 4h ngày 8/6, anh L.Q.T đã tử vong tại bệnh viện.

... Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt giữ 3 đối tượng tham gia vụ đánh người tại đám cưới.



Sau khi tiếp nhận vụ việc, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, phối hợp Viện kiểm sát khu vực 7, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ án.

Từ kết quả điều tra, bước đầu Cơ quan Công an đã xác định 3 đối tượng tham gia đánh anh L.Q.T và H.V.B gồm Võ Ngọc Thuận, Lê Quang và Nguyễn Văn Ánh. Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đang tiếp tục truy xét những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thân Lai - Thân Lai

Nguồn tin: cand.com.vn