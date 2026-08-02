Hai nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy nước Cổ Đạm, Hà Tĩnh

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Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được ban hành ngày 19/12/2025, dự án Nhà máy nước Cổ Đạm (Hà Tĩnh) hướng đến mục tiêu cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho người dân trên địa bàn xã Cổ Đạm, đồng thời góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Bên cạnh đó, dự án được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và nâng cao chất lượng hạ tầng cấp nước trên địa bàn.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã công bố Biên bản mở thầu dự án. Theo đó, có 2 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, gồm Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng miền Trung (địa chỉ tại tỉnh Nghệ An) và Công ty TNHH HT Hà Trung (địa chỉ tại tỉnh Hà Tĩnh).

Việc có hai doanh nghiệp tham gia đăng ký đầu tư được đánh giá sẽ tạo điều kiện để cơ quan có thẩm quyền lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và phương án triển khai dự án.

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Sau bước mở thầu, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định của pháp luật để lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng mục tiêu cung cấp nước sạch ổn định, an toàn cho người dân trên địa bàn xã Cổ Đạm trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng nhà máy nước công suất 3.500 m³/ngày đêm, đồng thời dự phòng nâng công suất lên 5.000 m³/ngày đêm khi cần thiết.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất; tiến độ hoàn thành dự kiến trong 18 tháng.

Tác giả: Ngọc Tuấn

Nguồn tin: taichinhdoanhnghiep.net.vn